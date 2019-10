Inwoners Sint Hubert zijn het verkeer door de dorpskern beu en bieden burgemeester brandbrief aan

SINT HUBERT -

De inwoners van Sint Hubert die aan de N264 wonen zijn het spuugzat met al verkeer dat dagelijks door de dorpskern rijdt. Behalve overlast van het verkeer, is het ook nog eens slecht voor de leefbaarheid in het dorp. Zaterdagmiddag hebben inwoners van de Pastoor Jacobsstraat en Hapseweg die direct aan de N264 wonen brandbrief aangeboden aan burgemeester Antoine Walraven. “We worden niet gehoord, men praat niet met ons en krijgen geen antwoorden. We zijn het zat”, zegt Huub Schuurmans.