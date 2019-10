Poolse veteraan: 'We willen de Bredanaars bedanken voor het in ere houden van de bevrijdingsfeesten'

De oud-strijders waren zichtbaar blij met de grote opkomst, maar ook dankbaar. "Wij willen het volk van Breda bedanken. Dat jullie de viering van de bevrijding van Breda continueren en in ere houden", aldus veteraan Edmund Semrau.

Het kostte sommige oud-strijders wat moeite om de trappen van het stadhuis te beklimmen, maar ze zijn dan allemaal inmiddels hoogbejaard. Maar eenmaal allemaal boven, klinkt er vanaf de Grote Markt een lang applaus en verschijnt er op de zeven gezichten een trotse, maar ook ontroerde lach.

Dank u wel

De 93-jarige Semrau is er eerlijk over. De herdenkingen in de jaren zeventig vond het het mooiste, want toen reden er nog rupsvoertuigen mee in het defilé. Maar dat is geen rare opmerking van een veteraan die ooit deel uitmaakte van een pantserdivisie.

Maar hij haast zich om er gelijk aan toe te voegen dat hij de lange traditie van herdenken in Breda heel erg waardeert. Allemaal in het Pools, vertaald door mijn zelf benoemde tolk Bozena Rijnbout-Sawicka. Maar aan het einde van zijn verhaal klinkt uit de mond van de veteraan toch een heel duidelijk Nederlands 'dank u wel'.

Dinsdag is de officiële herdenking van de bevrijding van Breda, waar ook koning Willem-Alexander en president Duda van Polen bij aanwezig zullen zijn. Omroep Brabant zendt deze viering rechtstreeks uit op televisie en via internet.