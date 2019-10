Ernstig ongeval na politieachtervolging in Eindhoven, bestuurder zwaargewond

Op ’t Hofke in Eindhoven is zondagmiddag een auto over de kop geslagen. Dat gebeurde na een politieachtervolging.

De bestuurder raakte de stoep en vervolgens een geparkeerde auto. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie kon nog niet zeggen of de man iets te maken heeft met het eerdere incident in dezelfde wijk waarbij een man de gaskraan openzette in zijn flatwoning aan het Spanvlinderplein.

De hond die ook in de auto zat, is opgevangen door de politie. De ravage is groot en de straat is afgezet.