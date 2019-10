Vrachtwagenchauffeurs vormen erehaag als laatste eerbetoon aan verongelukte Daisy

Een laatste eerbetoon voor de verongelukte Daisy Peters. Dat is wat vrienden van de chauffeur hebben geregeld. Het wordt een erehaag van vrachtwagens. Zo'n vijftig trucks staan aankomende zaterdag op een industrieterrein vlakbij het crematorium in Beuningen op haar te wachten.

De Limburgse Daisy reed donderdag tijdens haar werk op de A50 bij Oss-Oost door nog onbekende oorzaak achterop een andere vrachtwagen. Beide trucks vlogen in brand. Daisy overleefde het niet. Bij het ongeluk was ook nog een auto betrokken.

Hartverwarmend

Eigenlijk wilden vrienden van Daisy een konvooi van vrachtwagens als laatste eer, maar dat idee moesten ze loslaten. Er waren namelijk meer dan driehonderd chauffeurs die wilden meerijden in dit konvooi. Hierdoor viel de veiligheid niet meer te garanderen. "We hadden nooit verwacht dat zo ontzettend veel mensen zich zouden aanmelden. Echt hartverwarmend. Echt", vertelt goede vriendin Frauke Wanschers. "Maar we moesten kiezen. En dan kiezen we toch voor de veiligheid."

Het wordt dus een erehaag. De rouwstoet begint zaterdagochtend in het Limburgse Afferden, de woonplaats van Daisy. Vanuit daar rijdt de stoet over de A73 naar Beuningen. "Op het industrieterrein vlakbij het crematorium staan zo'n vijftig vrachtwagens op Daisy te wachten." Extra bijzonder is dat de vrachtwagenchauffeurs Daisy niet perse persoonlijk kenden. "Ze komen uit het hele land."

Roze lint

Waarschijnlijk zullen er zaterdag veel auto's en vrachtwagens zijn met een roze lint om hun spiegel geknoopt. "Roze was altijd de favoriete kleur van Daisy." Frauke riep eerder op Facebook op om de spiegels van vrachtwagens en auto's roze te kleuren. Inmiddels krijgt ze dagelijks foto's van mensen die hier gehoor aan geven. "Het sterkt me op dit moment, want aan rouwen kom je nog niet toe. Je wordt zo geleefd. Het is echt fantastisch om te merken hoeveel mensen je een warm hart toedragen."

