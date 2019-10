Escortbureau uit Den Bosch biedt Chantal via Instagram 'zeer goed betaalde bijbaan' aan

Een escortbureau uit Den Bosch heeft een bijzondere manier ontdekt om nieuw personeel te werven. Chantal uit Amsterdam kreeg via Instagram de vraag: 'Ben je geïnteresseerd in een zeer, zeer goed betaalde bijbaan?'

Chantal was niet onder de indruk van de aanbieding die ze kreeg. "JONGENS IK GIL!! Ik ben net gescout door een ESCORTBUREAU" schrijft ze op Twitter. Bijgevoegd twee screenshots van Instagram, waar het bericht op te lezen is. Het bureau schrijft onder de indruk te zijn van haar foto's op Instagram.

Het bedrijf waar het om gaat is Bureau Pandora uit Den Bosch. "Klanten kunnen onder andere bij ons terecht voor het boeken van escorts en strippers. Daarnaast zijn de klanten geheel vrij om hun eigen wensen en verlangens kenbaar te maken; wij zorgen ervoor dat fantasie geen fantasie blijft!" zo valt te lezen op de website.

Het is niet bekend of het bureau meerdere meisjes via Instagram benaderd heeft voor werk. Bureau Pandora was niet bereikbaar voor commentaar.