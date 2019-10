Wielrenners door centrum van Den Bosch in Vuelta, via Heusden en Altena richting Utrecht

De etappe begint met een geneutraliseerde route door het centrum van Den Bosch. Dit is het eerste deel van de etappe, waarin de renners nog in een rustig tempo rijden. De start van dit deel van de etappe is bij de Citadel. Daarna loopt de route via onder meer de Markt, de Parade, het Wilhelminaplein in de richting van de Stationstunnel. Ook komen de renners over de Onderwijsboulevard. Op de Oude Engelenseweg eindigt de geneutraliseerde route.

Vanaf de Brabanthallen begint dan het échte werk. De wielerprofs koersen in de tweede etappe van de Ronde van Spanje naar Utrecht. Nadat de renners Den Bosch hebben verlaten, rijden ze door Haarsteeg, Herpt, Heusden, Wijk en Aalburg, Giessen en Andel.

Zo loopt de tweede etappe van de Vuelta door Brabant.

Zo’n 200 mensen fietsten dinsdagmiddag de geneutraliseerde route die de renners volgend jaar afleggen in de stad. Onder hen was bijvoorbeeld handbikester Laura de Vaan.

De derde etappe van de Vuelta wordt in Breda gereden. De start van deze rit is bijzonder. Het peloton komt namelijk door de Grote Kerk. De wielrenners moeten dan wel afstappen en met de fiets aan de hand door de kerk lopen.