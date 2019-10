Klaas Otto raakte aan één oog blind, maar ook het gerechtshof wil hem daarom niet vrijlaten

Klaas Otto zijn voorarrest is weer verlengd (ANP).

Dat oprichter Klaas Otto van motorclub No Surrender aan een oog blind is geraakt, is ook voor het gerechtshof in Den Bosch geen reden om hem vrij te laten. Het hof heeft dinsdag besloten om zijn voorarrest te verlengen. Het Openbaar Ministerie vroeg drie weken geleden al om een verlenging, maar de advocaat van Klaas Otto vroeg om een schorsing.

Otto kreeg eind vorig jaar zes jaar cel voor onder meer jarenlang witwassen en afpersing. Hij vindt dat hij onschuldig is en ging daarom in hoger beroep. Het OM deed dat ook omdat zij de straf juist te laag vond. Er was tien jaar cel geëist.

De oprichter van de motorclub zou het zwaar hebben in de gevangenis door fysieke problemen. Volgens de advocaat van Otto moet een neuroloog hem onderzoeken omdat hij mogelijk door een hersenaandoening blind raakte aan een oog.

Een inhoudelijke behandeling is nog niet in zicht. Het hof besloot dinsdag ook dat er meer onderzoek nodig is.

