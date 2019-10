Voetbalclub Margriet in Oss waarschuwt leden om niet alleen naar huis te fietsen vanwege jeugdbende

Volgens voorzitter van de club Gé Wagemakers gaat het niet om incidenten maar om een structureel probleem. "In drie maanden tijd hebben meerdere leden van ons gemeld dat ze zijn lastiggevallen in de omgeving van de club. Elke keer zijn de daders rond de zestien jaar en verzamelen ze zich in groepjes van drie tot zes personen." Wagemakers waarschuwde zijn leden nadat een veertienjarige jongen van de club afgelopen week met een mes werd bedreigd op de weg langs de sportvelden.

LEES OOK: Jongeren mishandelen man die hen aanspreekt omdat ze mensen vreselijke ziektes toewensen

Op dezelfde straat waar de jongen werd bedreigd, werd in september een man in elkaar geslagen door vermoedelijk dezelfde jongeren. Hij liep rond kwart over negen met zijn 13-jarige zoon en een vriend over de Amsteleindstraat, toen hij hoorde dat drie jongens en een meisje achter restaurant Montimar voorbijgangers vreselijke ziektes toewensten. Hij sprak hen daarop aan, waarop de tieners zich tegen hem keerden.

Wagemakers zegt nu dat hij niet veel meer kan doen dan oproepen om in grotere groepen te fietsen. "We zijn in gesprek met de gemeente en die zegt dat ze naar het probleem kijkt."