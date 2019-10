Sjoemelende mestvervoerder krijgt twee jaar cel voor mestfraude

De eigenaar van mestvervoerbedrijf W. Daas uit Wintelre moet twee jaar de cel in, waarvan één jaar voorwaardelijk, voor fraude met mest. Ook moet de directeur een boete betalen van 50.000 euro, zo heeft de rechtbank in Den Bosch woensdag besloten. De directeur overtrad de meststoffenwet en pleegde valsheid in geschrifte. Hij liet een half miljoen tot een miljoen kilo fosfaten 'verdwijnen'.

De officier van justitie had drie jaar, waarvan één jaar voorwaardelijk, geëist. De eigenaar van het bedrijf, zou volgens justitie, chauffeurs opdracht hebben gegeven het laad- en lossysteem te manipuleren. Dat systeem houdt bij hoeveel mest er opgepikt wordt en waar. Door het gesjoemel leek het alsof er meer mest vervoerd werd dan in werkelijkheid het geval was.

Meer mest

Chauffeurs konden de meetsystemen omzeilen door te spelen met een extra geïnstalleerd kraantje waarmee lucht toegevoegd of vrijgelaten kon worden uit de tank. Ook werd met behulp van de luchtvering op de wielen gefraudeerd. Daardoor leken de vrachtwagens zwaarder, dus meer gevuld.

Door het gesjoemel was er op papier meer mest afgevoerd bij bedrijven dan in werkelijkheid het geval was. Boeren hebben daar voordeel bij: ze kunnen dan meer mest over hun land uitrijden.

Ontkennen

W. Daas is gestopt met de mesttransporten. De directeur heeft altijd ontkend dat hij gesjoemeld heeft met de papieren.

