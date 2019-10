Nepbloedprikker belt aan bij huis in Eindhoven, bewoonster gooit de deur dicht

In Eindhoven is donderdagmorgen een nepbloedprikker actief geweest. Dit bevestigt de politie. Rond acht uur zou een vrouw hebben aangebeld op de Strijpsestraat om bloed te komen prikken. De bewoonster van het huis wist van niks en heeft haar afgewimpeld, zo meldt de politie.

De vrouw die wilde toeslaan, is volgens een Burgernetmelding dertig jaar. Ze heeft halflang donker haar, een slank postuur en een Aziatisch uiterlijk. Mensen die hier meer van weten, wordt gevraagd te bellen met 112.

Pinpas gestolen

Onder meer in Brabant zijn de laatste tijd veel mensen het slachtoffer geworden van nepbloedprikkers. Dit zijn mensen die zich, al dan niet in georganiseerd verband, voordoen als verpleegkundige en vertellen dat ze bloed komen afnemen. Bijvoorbeeld, omdat er een griepvirus was uitgebroken. Tijdens het toedienen van de medicatie slaagden de ongewenste gasten erin om de pinpas van de ‘patiënt’ te stelen. Vervolgens werd bij een pinautomaat geld gepind.

