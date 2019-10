Nabestaanden krijgen as terug die 22-jarige verdachte heeft gestolen uit graven

Goed nieuws voor vier families die het slachtoffer werden van diefstal van urnen. De nabestaanden krijgen binnenkort de as terug die werd gestolen vanaf crematorium Rijtackers in Eindhoven, zegt de politie. Een man van 22 uit Eindhoven wordt verdacht van de diefstallen.

"We hebben voor vier families vastgesteld dat de gevonden as van hun dierbare is en dit gaan we, in samenwerking met crematorium Rijtackers, in de komende periode teruggeven", zegt een woordvoerder van de politie.

De 22-jarige man uit Eindhoven wordt verdacht van het openen van een kindergraf in Veldhoven en van het stelen van vier urnen. De politie en het Openbaar Ministerie melden nog niets over het motief van de dader. De man zit nog vast en volgende week wordt duidelijk of hij nog langer vast blijft zitten.

De politie wil niet veel details geven. Zo is het niet duidelijk of de bijbehorende urnen ook zijn gevonden en waar de as is gevonden. Dat was waarschijnlijk niet bij de verdachte thuis. Hoe de politie heeft kunnen vaststellen van wie de as is, is ook nog onduidelijk.

Graven

Daarnaast zou hij in Veldhoven een kindergraf open hebben gemaakt en het OM verdenkt hem van diefstal uit dit graf. Een ander graf in Veldhoven zou door de 22-jarige man zijn vernield. Hij zou in dit graf hebben gegraven.

