Wantrouwen, maar ook vertrouwen richting het CDA: 'Nu de rug recht houden'

Het nieuwe, oude standpunt van het CDA dat de deadline van 1 april 2020 voor het aanvragen van een milieuvriendelijke stal van tafel moet, roept gemengde reacties op onder lokale afdelingen van het CDA, boerenorganisatie ZLTO en boerenprotestgroep Farmers Defence Force. Enerzijds is er de blijdschap van (opnieuw) een helder standpunt, maar er is ook scepsis. Want gaat de partij nu wel voet bij stuk houden?

"Ik was enigszins verrast toen ik het hoorde, maar ben zeker blij dat het nu opnieuw duidelijk is", zegt Harvy Schouten van CDA in Sint-Michielsgestel. Het CDA gaf in het persbericht van 18 oktober vijf eisen aan voor in het boerendebat een week later. Slechts een klein deel werd daarvan ingewilligd. Het opschorten van de deadline van 1 april 2020 voor een milieuvriendelijke stal werd niet bereikt. Dit tot grote onvrede van de CDA-achterban in onze provincie.

Nu maakt het CDA opnieuw duidelijk dat die deadline toch echt van tafel moet. Word je daar niet sceptisch van als CDA'er? "Nee eigenlijk niet, want ik ga er vanuit dat er ongetwijfeld goed over nagedacht is. Wat ze nu zeggen, is in lijn met het eerdere persbericht en dat wordt nu voor de tweede keer vastgehouden", zegt Schouten.

Sceptisch

In Reusel-De Mierden kijkt voorzitter Frank de Laat met iets meer wantrouwen naar deze ontwikkeling. "Als je eerst iets gaat roepen, het dan laat varen en dan nu weer iets gaat roepen, dan ben je daar natuurlijk sceptisch over. Ik hoop echt dat het nu beter gaat en dat ze de rug recht houden." Toch is ook hij blij met de koers. "Ze zijn met de signalen van onrust aan de gang gegaan. Ik hoop dat het snel de goede kant op gaat."

Farmers Defence Force (FDF) is erg tevreden met deze gang van zaken. "Dit is een goeie zaak", reageert Mark van den Oever van FDF enthousiast. Volgens hem is het niet mogelijk dat het CDA nu nog terug gaat krabbelen. "Ik heb hier veel vertrouwen in. En het CDA kan niet nog een keer zwabberen, want dan houden ze geen lid meer over", vindt hij. Zelf is hij overigens niet verbonden aan een politieke partij.

'Dit was nodig'

Boerenorganisatie ZLTO vindt dat het CDA niet anders kon. "Deze wending was nodig", zegt Janus Scheepers van de ZLTO. Volgens hem moeten we het stikstofprobleem met elkaar oplossen. De recente besluiten waren wat hem betreft een grote fout en hij hoopt dan ook dat het CDA de coalitie van haar standpunten kan overtuigen. "Ik hoop dat dat het CDA nu beter haar werk heeft gedaan binnen de coalitie. En dat ze nu heeft afgesproken mét de boeren te gaan werken in plaats van het 'over' de boeren te hebben. "

Of het CDA de eigen coalitie kan overtuigen, moet blijken. De achterban is vooral ook benieuwd naar het verhaal van hun Statenfractie over hoe het de afgelopen weken allemaal is gelopen. "Ik wil wel dat ze uitleggen waarom we gevaren zijn, zoals we gevaren zijn", zegt Mari van Kilsdonk, fractievoorzitter in Oss. Voor hem zijn tijd en duidelijkheid nu de twee belangrijkste elementen. "Dat die datum wordt opgeschort, is belangrijk, maar de inhoud is belangrijker."

Braafste jongetje?

Hij kijkt uit naar het debat in december in Provinciale Staten. Dan is waarschijnlijk ook duidelijk hoe de landelijk overheid de stikstofcrisis wil aanpakken. "Als we als Brabant maar niet het braafste jongetje van de klas willen zijn", vindt Van Kilsdonk. Hij doelt daarmee op het huidige stikstofbeleid in Brabant, dat nu namelijk strenger is dan het landelijke beleid.

