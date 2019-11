Levensgevaarlijke achtervolging na schietpartij in Tilburg, daders al spookrijdend op de vlucht

De mensen die donderdagavond geschoten zouden hebben in Tilburg, hebben tijdens een achtervolging door de politie een aantal keren tegen het verkeer in gereden. Ook bereikten ze hoge snelheden met hun auto. Volgens de politie konden levensgevaarlijke situaties ternauwernood worden voorkomen. De vluchtwagen, een witte Audi, crashte tegen een vangrail langs de snelweg A58, in de buurt van Tilburg. De inzittenden zijn spoorloos.

De schietpartij was in de Corellistraat. Er is voor zover bekend alleen in de lucht geschoten. Er zijn meerdere hulzen gevonden. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Over eventuele schade is evenmin wat bekend.

Stoptekens genegeerd

Bij de politie werd tegen twintig over tien donderdagavond gemeld dat er in de Corellistraat meerdere keren in de lucht was geschoten. Agenten gingen direct op zoek naar een witte wagen en ze zetten de omgeving af. Niet veel later zagen collega's een witte Audi, die in de richting van de A58 koerste. De chauffeur ging harder rijden toen hij in de gaten kreeg dat de politie hem achtervolgde. De man negeerde alle stoptekens van de politie en hij ging zelfs een aantal keren spookrijden.

Weer wat later bleek dat de wagen tegen een vangrail was gebotst. Voor de zekerheid trokken agenten hun wapen toen ze de auto benaderden. De inzittenden waren echter gevlogen. In de Audi werden wel patronen en een patronenhouder gevonden. Deze spullen en de wagen zijn in beslag genomen voor verder onderzoek.

LEES OOK: In lucht geschoten in Tilburg, politie vindt mogelijk betrokken auto gecrasht terug op A58