Fatale explosie drugslab Den Dungen: twee Limburgers opgepakt

Twee mannen uit Kerkrade zijn opgepakt voor hun betrokkenheid bij het drugslab in een tuincentrum in Den Dungen waar vorige week een explosie was. Daarbij kwam een 36-jarige Kerkradenaar om het leven.

Een van de twee mannen is inmiddels weer vrijgelaten. De andere verdachte zit nog zeker twee weken in voorarrest. Dat bevestigt zijn advocaat Alper Cinar aan 1Limburg.

Justitie wil niet ingaan op vragen over de zaak en ook niet bevestigen dat de twee mannen uit Kerkrade zijn gearresteerd.

'Bekenden van slachtoffer'

Beide verdachten zijn bekenden van de man die vorige week vrijdag overleed. Het slachtoffer was waarschijnlijk aan het werk in het lab toen er iets verkeerd liep bij de productie en er een explosie plaatsvond.

Er zou te weinig bewijs zijn om de vrijgelaten man te koppelen aan het drugslab in Den Dungen. In de zaak van de andere aangehouden Kerkradenaar denkt justitie dat bewijs wel te hebben.

'Onderzoek loopt nog'

Het lab was gevestigd in een van de kassen van een leegstaand tuincentrum. Het is nog niet bekend hoe groot de drugsorganisatie was. "Het onderzoek loopt nog", aldus een woordvoerder van justitie tegen 1Limburg.

