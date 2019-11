Grapperhaus niet van plan om Syriëganger Fatima H. terug naar Nederland te laten komen

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid is niet van plan om de Tilburgse Syriëganger Fatima H. terug naar Nederland te laten komen. Dat meldt de NOS vrijdag. H. meldde zich woensdag samen met een andere IS-vrouw en drie kinderen bij de Nederlandse ambassade in het Turkse Ankara.

Beide vrouwen hebben daar om hulp gevraagd om terug te keren naar ons land. De twee zitten nu in een Turkse cel. De minister zal bij H. niet om uitlevering vragen."Zij heeft het Nederlanderschap niet meer. Dus daar wordt in beginsel geen uitleveringsverzoek voor gedaan", zegt minister Grapperhaus tegen de NOS.



Grapperhaus vraagt bij de andere vrouw wel om uitlevering. Als Turkije besluit de vrouw niet te berechten, wil Nederland dat zelf doen.



Uitgezet

Als H. niet in Turkije wordt vervolgd, zal ze vermoedelijk worden uitgezet. Het is onduidelijk waar naartoe. Omdat haar Nederlandse nationaliteit is afgepakt, heeft ze alleen nog de Marokkaanse. Vermoedelijk reist ze daarom af naar Marokko.

Beide vrouwen worden in Nederland verdacht van terroristische misdrijven. Volgens de minister zijn de twee vrouwen enkele weken geleden ontsnapt uit Al-Hol in Syrië, een kamp waar Syrische Koerden IS'ers en hun familie vasthouden.