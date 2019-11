Boeren wantrouwend over extra geld voor stikstofcrisis: 'Het is niet genoeg'

Brabantse boeren staan nog niet gelijk te juichen nadat het kabinet vrijdagavond 500 miljoen euro beschikbaar stelde voor maatregelen tegen de stikstofproblematiek. Een gedeelte van het geld gaat naar het uitkopen van boeren in de buurt van natuurgebieden. "Het is een wassen neus", stelt boerenactiegroep Farmers Defence Force.

"We hebben er geen vertrouwen in", zo reageert voorman Mark van den Oever van de boerenactiegroep. "Bovendien willen we helemaal niet stoppen. We willen echte oplossingen, geen uitkoopregeling. We hoeven dat geld helemaal niet."

Volgens Van den Oever wordt opnieuw onterecht een vinger naar de boeren gewezen. "Het is tijd dat andere sectoren eens inkrimpen, zoals de luchtvaart."

Te weinig

Veel boeren hebben volgens de voorman sowieso negatieve ervaringen met uitkoopregelingen van het kabinet. "Die regelingen van de minister kennen we inmiddels wel. Je krijgt altijd te weinig", weet de voorman. "Je komt er hoe dan ook slecht van af."

De Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) reageert wat voorzichtiger. "Het is een goede eerste stap", vertelt bestuurslid Janus Scheepers. "Fijn dat het kabinet nu laat zien dat ze problemen hoog op de agenda hebben staan."

LEES OOK: Kabinet trekt 500 miljoen euro uit voor aanpak van stikstofcrisis: provincie verheugd

Kritisch

Toch is hij ook kritisch. "Het zal geen gift zonder voorwaarden zijn. Er is nog heel veel onbekend", vervolgt Scheepers. "En juist van de voorwaarden waaronder boeren moeten stoppen hangt veel af."

"Nu wordt er alleen gesproken over het stoppen en uitkopen van boeren", vervolgt Scheepers. "Ik hoop dat er ook geld komt voor aanpassing van stallen en nieuwbouw, om de ammoniakuitstoot te verminderen. Ook daar kun je echt het verschil mee maken."