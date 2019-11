Kabinet trekt 500 miljoen euro uit voor aanpak van stikstofcrisis: provincie verheugd

Boeren hebben zich bij het provinciehuis in Den Bosch verzameld waar gedebatteerd wordt over de aanpak van stikstof. (Foto: ANP)

Het kabinet stelt eenmalig 500 miljoen euro beschikbaar voor maatregelen tegen de stikstofproblematiek. Dat meldt het ministerie van Landbouw. Een gedeelte van het geld gaat naar het uitkopen van boeren in de buurt van natuurgebieden.

Met het geld wil het kabinet de stikstofneerslag in natuurgebieden verlagen en de natuur versterken. Het bedrag komt uit de begrotingsreserve van het kabinet en komt bovenop het eerder toegezegde geld. Hoeveel de provincies investeren om de stikstofimpasse te doorbreken, moet nog blijken.

'Geen moment te vroeg'

Het provinciebestuur van Noord-Brabant is verheugd met de aankondiging van het Rijk om op korte termijn financiële middelen ter beschikking te stellen voor de aanpak van de stikstofimpasse. Rik Grashoff, gedeputeerde Natuur, Water & Milieu: “Dit besluit van de minister komt geen moment te vroeg. Financiële middelen zijn noodzakelijk om de impasse waarin we terecht zijn gekomen snel op te lossen."

De provincie wil met andere provincies en de minister om tafel gaan zitten. "We willen medio december samen met de andere provincies en de minister concrete afspraken vastleggen over evenwichtige stikstofregels en de gebiedsgerichte stikstofaanpak", aldus Grashoff. "Dat er nu voor deze aanpak ook financiële middelen beschikbaar zijn, maakt het mogelijk om zo snel mogelijk uit de impasse te komen.”

'Bom onder coalitie'

De stikstofproblematiek zorgt voor stevige discussies in Provinciale Staten. De Brabantse CDA-fractie stelt zich een week na het grote debat over het stikstofbeleid alsnog harder op. De deadline van 1 april 2020 voor boeren om een vergunning voor een milieuvriendelijke stal aan te vragen, moet als het aan de partij ligt alsnog van tafel.

Gedeputeerde Grashoff benadrukt dat de provincie al maatregelen heeft genomen op het gebied van stikstof: "Als provincie zijn wij al aan de slag gegaan met een gebiedsgerichte aanpak voor de Brabantse Natura2000-gebieden waar de stikstofproblematiek speelt. Samen met betrokken partners werken we onder stoom en kokend water aan een pakket van concrete maatregelen dat zorgt voor een daling van stikstofneerslag op de natuur en tegelijkertijd ook ontwikkelingen voor bijvoorbeeld woningbouw en wegenaanleg mogelijk maken. Dat heeft voor dit college de hoogste prioriteit."

Extra maatregelen

Volgende week hoopt het kabinet met maatregelen te komen om ruimte te creëren voor de woningbouw. Daarna kijkt landbouwminister Carola Schouten samen met provincies welke gebiedsgerichte maatregelen genomen moeten worden.

Een van de maatregelen die het kabinet al aankondigde, is het verlagen van de maximumsnelheden op snelwegen dichtbij beschermde natuurgebieden.

'Verlagen maximumsnelheid'

Door de maximumsnelheid in het hele land te verlagen, wordt er genoeg stikstof bespaard om volgend jaar al 75.000 woningen te kunnen bouwen. Dat staat in een vertrouwelijk advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, waar RTL Nieuws over bericht.

Door de stikstofcrisis liggen veel bouwprojecten in Nederland stil. In politiek Den Haag zijn vooral veel zorgen over de stilgevallen woningbouw.

Geen uitsluiting

Rutte werd vrijdag bij zijn wekelijkse persconferentie gevraagd naar de mogelijkheid van een algemene snelheidsverlaging, als oplossing voor de stikstofcrisis. Daar zei hij dat een landelijke snelheidsverlaging niet per se de beste oplossing is voor het teveel aan stikstof in natuurgebieden, omdat nou eenmaal niet alle wegen langs natuurgebieden lopen. Maar hij leek het ook niet uit te sluiten. Het kabinet zegt geen taboes te schuwen.

