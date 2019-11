Ondanks extra geld toch acties bij school in Waalwijk: 'Wij gaan gewoon door'

"We moeten gewoon doorgaan. Daar waren we het snel over eens", vertelt directeur Peter de Been vastberaden. "Het lijkt alsof de staking vooral gericht was op extra geld, maar dat is niet zo. Het belangrijkste probleem is het slechte imago van het onderwijs. Daar willen we met onze actie iets aan doen."

De Deurzakkers

De school gaat woensdag gewoon open, maar de leraren geven geen les. Daarom staan er veel gastlessen op het programma. "Zo komen De Deurzakkers langs voor muziekles. Ook geven een architect, een dirigent, de brandweer, de Belastingdienst en gemeenteraadsleden les."

"We willen zo laten zien hoe mooi en leuk het onderwijs is." Of dit echt een verschil gaat maken? "Het is een druppel op een gloeiende plaat. Dat snap ik wel", benadrukt De Been. "Maar alle kleine beetjes helpen. En misschien trekt deze dag net wat ouders, buurtbewoners of gastdocenten over de streep, die een baan in het onderwijs overwegen."

Teleurstellend

Ondanks zijn actie, is De Been wel blij met het extra geld voor het onderwijs. "De manier waarop het er is gekomen is wel teleurstellend. Ook komt het geld laat, want het lerarentekort is nu al volop voelbaar." Zo kan de school de vervanging van een aantal zieke docenten niet invullen.

Het geld is bedoeld voor 2020 en 2021. De afspraken gelden voor zowel het basis- als het voortgezet onderwijs.