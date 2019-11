Smakelijk recept uit 'Lekker Weekend!'

EINDHOVEN -

De rubriek Smakelijk! is elke zaterdag na halfelf 's ochtends te horen op de radio in het programma Lekker Weekend! Een kok vertelt over een Brabants streekproduct en geeft een bijpassend recept. Op zaterdag 2 november hoorde je chef Harm van den Bisen van Hutten Catering. Hij maakte een stevige soep met duurzaam geteelde quinoa!