Lerarenstaking gaat niet door, of toch wel?

"Na het convenant dat vrijdag gesloten is kan een landelijke staking juridisch niet", zegt een woordvoerder van de grootste onderwijsbond van Nederland.

Naar verwachting zouden meer dan honderd scholen 6 november dicht blijven, met name in het basisonderwijs.

Of alle leraren op school zullen verschijnen is maar de vraag, de kleinere onderwijsorganisatie Leraren in Actie is alsnog van plan te gaan staken. Ook niet alle vakbondsleden van de Aob zijn tevreden met de toezegging van de minister. Er zou veel meer geld nodig zijn. De discussie tussen docenten zorgt voor onduidelijkheid bij ouders of ze voor woensdag een oppas moeten regelen of niet. Veel scholen zullen daar naar verwachting pas maandag duidelijkheid over geven.

Het hoofdbestuur van de Aob komt zondag samen voor een crisisberaad, dan praten ze over de vraag hoe ze moeten omgaan met de ontevreden leden.