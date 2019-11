Heusden viert en herdenkt 75-jaar bevrijding

Het was burgemeester Willemijn van Hees die zondagmorgen onder grote belangstelling het zogehten Pijl-monument onthulde. "Het staat hier op de plek waar 75-jaar geleden soldaten van het 51e Schotse Highland division - na dagen van beschietingen - het lukte om het kanaal tussen Den Bosch en Doeveren over te steken. Er was geen brug de oversteek hebben ze gemaakt in bootjes om daarna Drunen, de omliggende dorpen en Heusden te veroveren."

Bij de onthulling van het monument bedankte de burgemeester de bevrijders van toen, die anno 2019 met een kleine delegatie het 51e Schotse Highland division representeerden. Namens de gemeente deed ze de soldaten een historische kaart cadeau, waar de troepenverplaatsingen opstonden (in de regio Heusden) uit het najaar van 1944.

LEES OOK: 75 jaar bevrijding: Schotse bevrijders worden geëerd met een eigen oorlogsmonument

Liberationroute

Na de onthulling van het monument werd ook een regionale bevrijdingsroute opengesteld. In zo'n beetje alle dorpen en kernen van de huidige gemeente Heusden stonden zondag informatiestands. De twaalf kraampjes stonden op die plekken, waar in oorlogstijd het nodige heeft plaatsgevonden. De route was dertig kilometer lang en kon per fiets of auto worden afgelegd.

Heusdense stadhuisramp

Een van de belangrijkste stopplaatsen op de bevrijdingsroute was bij het voormalige stadhuis van Heusden. Het kraampje daar werd druk bezocht en er werden veel vragen gesteld over de stadhuisramp en de komende herdenking. "Het is echt druk", vertelt Trudie Klaren. "We stonden nog niet opgesteld toen de eerste fietsers er al aankwamen."

Trudie Klaren, geboren en getogen in Heusden, raakt over de stadhuisramp niet uitgepraat en weet zo'n beetje alle vragen van belangstellenden over dit oorlogsmisdrijf te beantwoorden. "Mijn vader was er die nacht ook bij betrokken, hij was 21-jaar en EHBO-er en heeft die nacht de meest verschrikkelijke dingen meegemaakt. Pas op latere leeftijd is hij er veel over gaan praten, indrukwekkende en verschrikkelijke verhalen", aldus Trudie, die waarschijnlijk maandagnacht ook meeloopt in een fakkeloptocht. De fakkeloptocht wordt gehouden rond het tijdstip dat de Duitsers 75-jaar geleden het stadhuis opbliezen.

BEKIJK OOK: 134 mensen stierven toen 't stadhuis van Heusden werd opgeblazen, boek met verhalen van overlevenden

LEES OOK: Grote delen van Brabant waren bevrijd, maar in Heusden speelde zich nog een groot drama af

.