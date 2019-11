Getuige van de plofkraak in Helmond: 'Ik dacht dat het dak van mijn huis vloog'

"De drie mannen schreeuwden tegen elkaar en raapten iets op van de straat. Dat zal wel geld geweest zijn." Volgens de politie is er veel schade. Of er geld is buitgemaakt, wordt nog onderzocht. "Gelukkig staan er geen huizen dicht in de buurt, waardoor er niemand gewond is geraakt", liet de politiewoordvoerder eerder weten.

Een andere overbuurvrouw zag het ook gebeuren. "Mijn man en ik werden wakker van een hele harde knal. Hij zei meteen dat het de pinautomaat was, dat was meteen duidelijk. Het was mistig van de rook. Daarna klonk nog een knal."

Paniek

"We hebben meteen 112 gebeld. Volgens mij hebben ze weinig meegenomen, want het lijkt me dat er niets te halen is. Direct na de tweede plof schreeuwden één van de daders: “Kom op, we moeten gaan. Kom op jou, wegwezen! Er was wel enige paniek in z’n stem te horen."

Een andere overbuurman wist ook meteen dat er een plofkraak gepleegd was. "Het leek wel een bom. Ik zag dat ze met lampen bezig waren bij de geldautomaat. Ze zijn maar een paar minuten bezig geweest. Toen ik 112 belde zag ik twee mensen wegrijden op een scooter."

LEES OOK: Plofkraak bij Dierdonkpark in Helmond: 'Er is veel schade, maar er zijn geen gewonden'