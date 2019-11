Willem is een kei in het geven van geschiedenisles en wordt misschien de beste van het land [VIDEO]

NUENEN -

Zijn leerlingen en oud-leerlingen droegen hem voor en dat vindt geschiedenisdocent Willem Kiggen misschien nog wel de grootste eer. Kiggen is genomineerd voor Geschiedenisleraar van het Jaar. Zaterdag weet hij of hij ook echt de beste is. "Maar de nominatie voelt al als het krijgen van een Michelinster."