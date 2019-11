Ernstig zieke Arnol Kox terug in de stad: ‘'Dit geeft hem kracht'

Stadsprediker Arnol Kox blijkt nog niet klaar voor de dood. Vorige maand dachten artsen dat het einde verhaal was voor de 67-jarige Eindhovenaar, maar volgens zijn vrouw Gerry is de geest sterker dan het lichaam. Kox is zelfs alweer de binnenstad ingegaan om het woord van God te verkondigen.

‘’Het ging een tijdje heel slecht’’, vertelt Gerry Kox aan Omroep Brabant. ‘’Vorige maand had mijn man hoge koorts. De artsen dachten aan een acute reuma en dat het einde verhaal was.’’ Maar vorige week vrijdag mocht Arnol Kox weer naar huis. Zijn vrouw Gerry zet hem sindsdien weer regelmatig af in de binnenstad van Eindhoven.

‘’Zondag heeft Arnol weer drie uur in de stad gestaan. Dat geeft hem kracht, hij raakt er door gemotiveerd’’, vertelt Gerry. ‘’Langer dan drie uur mag hij niet van mij in de stad zijn. Hij is niet helemaal op na een dag prediken, want de geestelijke kracht weegt op tegen de lichamelijke pijn.’’

Shock

Arnol en Gerry zijn maandag opnieuw in het ziekenhuis. Want goed gaat het nog altijd niet met de predikant. ‘’Deze week starten we weer met een nieuwe chemokuur en deze dag heeft Arnol een bloedtransfusie.’’ Genezen zal Kox niet meer, maar hoe lang hij nog heeft, durft niemand te zeggen. ‘’Lichamelijk levert Arnol elke keer weer in. Af en toe raakt hij in shock en dan moeten we weer naar de eerste hulp. Maar de geest heeft de overhand en geestelijk is mijn man heel sterk’’, besluit Gerry terwijl ze met haar man bij de balie van het ziekenhuis aankomt.

Bekendheid in Eindhoven

Bijna veertig jaar verkondigde Arnol Kox luidkeels het woord van God in de binnenstad van Eindhoven. Het geloof geeft Kox veel steun en zin aan het leven, zo vertelde hij eerder: "Toen ik na een ernstig ongeluk negen maanden in het ziekenhuis lag, heb ik veel over de zin van het leven nagedacht. Iedereen heeft altijd maar haast." Arnol was jarenlang een bezienswaardigheid voor de V&D in Eindhoven. Overigens niet altijd geliefd. Arnol trok zich daar nooit iets van aan en hij ging dan juist bidden voor die mensen.

