Waarom deze drie studenten toch voor de PABO kiezen: 'Het is meer dan alleen kleien'

Bij Fontys Hogescholen is het aantal PABO-studenten met bijna 25 procent toegenomen. Waren het er vorig jaar bijna 400, nu zijn het er bijna 500. Avans had dit jaar een lichte daling qua studenten, maar zit de laatste jaren gemiddeld op 150 studenten. Dit jaar meldden 147 voltijdstudenten zich aan.

Avans ziet dit jaar wél een stijging van 20 procent bij de deeltijdstudenten: van 32 in 2018 naar 40 dit jaar. "We merken dat de deeltijd aantrekt. Mogelijk komt dit komt door de publiciteit rondom de zij-instroom. Dat mensen beginnen met een zoektocht naar een zij-instroom traject en uiteindelijk besluiten dat een deeltijd traject toch beter bij hen past", legt Serge Mouthaan van Avans uit.

Fikse stijging zij-instromers

De echte klapper maken ze op Fontys met de zij-instromers: daar zijn 70 procent meer zij-instromers aan de lerarenopleiding begonnen dan vorig jaar: van 20 naar 76. "Zij zien, mede ook door subsidieregelingen en de kansen op een baan, kansen om nu de overstap te maken die ze misschien al jaren overwogen", meldt Erwin Hoeks van Fontys.

Middelbare scholieren lijken gevoeliger voor de negatieve publiciteit over werkdruk en salaris. "We zien wel een licht negatieve invloed bij studiekiezers die vanaf de middelbare school komen", zegt de woordvoerder van Fontys. Toch staan daar ook veel studenten tegenover die dolgraag les willen geven. "Veel van onze studenten willen al heel hun leven leerkracht worden. Die groep blijft komen ongeacht 'het nieuws'", reageert Avans.

Lees hieronder welke vooroordelen deze drie PABO-studenten vaak te horen krijgen en waarom ze toch doorzetten om leraar te worden.

'Ze denken dat ik alleen maar aan het kleien ben'

Wie: Martijn Roos

Leeftijd: 25

Komt uit: Boxtel

Martijn is één van de weinige jongens op de lerarenopleiding. (foto: Omroep Brabant)

Waarom toch deze opleiding?

"Het is echt geweldig om met kinderen te werken. Dat geeft me zoveel plezier. Ik weet nog dat ik naar een meeloopdag ging. We mochten mee naar een basisschool. Dat trok me meteen over de streep. Dat het loon dat wat lager is, neem ik dan maar voor lief."



Wat zeggen mensen?

"Vaak denken mensen dat ik alleen maar heel de dag aan het kleien ben. Dat slaat nergens op, het is veel meer dan dat! Ik vind het wel jammer dat ik één van de weinige jongens hier ben."

"Je doet het voor de toekomst van kinderen"

Wie: Jessica van Drunen

Leeftijd: 19

Komt uit: Alkmaar

Jessica van Drunen

Waarom toch deze opleiding?

"Kinderen zijn zo dankbaar als je ze iets hebt geleerd. Dat is zo ontzettend mooi! Daar doe je het gewoon voor. Ik merkte dat al meteen, toen ik voor het eerst met een docent meeliep. Dat wint het van al het negatieve."



Wat zeggen mensen?

" Soms denken mensen dat ik op een soort knutselschool zit en dat deze opleiding niks voorstelt. Dat is erg jammer. Als ze weten wat deze opleiding inhoudt, zullen ze heel anders over het vak denken. Ik hoop dat leraren meer gewaardeerd gaan worden. Daarom staak ik woensdag mee."

Kinderen hebben me nodig

Wie: Karlijn Kosters

Leeftijd: 19

Komt uit: Arendonk (België)

Karlijn Kosters (foto: Omroep Brabant)

Waarom toch deze opleiding?

"Het is heel erg nuttig werk. Leraren zijn gewoon heel hard nodig voor de toekomst van kinderen. Daarom heb ik geen moment getwijfeld over de opleiding. Ik zou niets anders willen. Ik heb er altijd van gedroomd om leraar te worden, dus dan houd je gewoon vol."



Wat zeggen mensen?

"Ze zeggen dat leerkrachten heel lui zijn. Ook denken ze dat je bijna niets hoeft te doen. Als ze een keer een dagje met een leraar meelopen, dan zullen ze zien dat het gewoon heel hard werken is."



Komende woensdagochtend om tien uur vertrekken de leerlingen in een protestmars naar de Effenaar in Eindhoven, om aandacht te vragen voor meer waardering voor het onderwijs. Avans en Fontys laten weten dat ze begrip hebben voor de staking en dat hun studenten de mogelijkheid krijgen om te staken.