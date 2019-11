Michael G. wordt verdacht van doodschoppen moeder, dinsdag voor de rechter

Onderzoek bij het huis in de Jan de Rooijstraat in januari. (Foto: Erik Haverhals/FPMB)

De 28-jarige Michael G. staat dinsdag voor de rechter in Breda voor de dood van zijn moeder in Kaatsheuvel. G. zou de bewuste dag in januari psychotisch zijn geweest en wist dat hij hulp nodig had. Die hulp zocht hij ook, maar daar zijn veel fouten bij gemaakt. Dinsdag is de inhoudelijke behandeling en komt de officier van justitie met een eis.

In de nacht van woensdag 30 januari zou Michael G. zijn moeder hebben gedood door haar meerdere keren tegen het hoofd te slaan en te trappen. De ex-partner van G. en hun zes maanden oude zoontje waren in het huis aanwezig toen de 64-jarige vrouw werd gedood. De verdachte werd snel daarna gearresteerd in het huis van zijn broer in Kaatsheuvel.

Vrijwillig opnemen

Achteraf gezien ging er veel mis, want de dag ervoor meldde hij zich nog bij het crisiscentrum van Amarant. Hij wilde opgenomen worden. Hij stond op de stoep bij zijn psychiater binnen Amarant. Volgens zijn broer Rini had Michael zijn koffer met kleren al bij zich. Het ging namelijk helemaal niet goed met hem.

De psychiater van G. beoordeelde hem en schatte in dat hij op dat moment geen gevaar vormde voor zichzelf of voor zijn omgeving. Een gedwongen opname volgde daarom niet. G. wilde zelf wél opgenomen worden. Maar op de crisisafdeling waren op dat moment alle bedden gevuld. In juli werd bekend dat G. psychotisch was toen hij zijn moeder ombracht.

Erfenis

Volgens een notaris wist G. ook hoe de erfenis verdeeld zou worden. En dat hij daar meer over kon vertellen. Zo vertelde officier van justitie Mark de Graaf dat in juli bij de rechtbank in Breda.

G. zou hebben uitgezocht hoe de erfenis zou worden verdeeld. De officier van justitie vertelde dat de nabestaanden denken dat de verdachte misschien minder gek is dan hij doet voorkomen en dat uit rapportages zou blijken. G. zou ook voor de moord al eens een voorschot op z'n erfenis hebben gevraagd om een huis te kopen.

Zwakbegaafd

Maar er ligt ook een rapport van drie gedragsdeskundigen. Volgens hen is G. zwakbegaafd, heeft hij een autistische stoornis en is floride psychotisch. Zij schreven dat G. volledig ontoerekeningsvatbaar is en geen celstraf, maar tbs met dwangverpleging moet krijgen.

