Ontsnapte wallaby maakt Eindhovense wegen onveilig en overleeft dat niet

Het dier bleek zich rond half acht door een klein gat in de afzetting van zijn verblijf gewurmd te hebben. De eigenaar, die zijn wallaby miste, meldde zich later bij de politie.

Er kwamen zelfs meldingen dat de mini-kangoeroe op de ring van Eindhoven rondsprong, maar het beestje was telkens alle hulpverleners te snel af. Per toeval filmde een fietser de wonderlijke ontmoeting op de Kempensebaan.

Uiteindelijk kwam bij de hulpdiensten een melding binnen van een aanrijding waarbij een kangoeroe betrokken was. De dierenambulance heeft het dier verzorgd en naar dierenziekenhuis Eindhoven gebracht, waar ze ervaring hebben met deze kleine kangoeroesoort. De poot van het beestje bleek gebroken. In overleg met de eigenaar die inmiddels ook was gearriveerd, is besloten de wallaby in te laten slapen.

Niet alle ontsnappingen van wallaby's lopen dramatisch af. Vorige maand liep het nog goed af in Elshout.