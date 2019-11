Drukte bij kinderdagverblijven door lerarenstaking: 'We hebben extra personeel ingezet'

Het kinderdagverblijf Kinderrijkhuis in Sambeek (Foto: Nienke Langen).

De lerarenstaking staat voor de deur en dat betekent dat het woensdag een stuk drukker is bij kinderdagverblijf Kinderrijkhuis in Sambeek. Mede-eigenaar Nienke Langen wil er graag voor de kinderen zijn en daarom staan de deuren woensdag wagenwijd open.

“Het zal woensdag drukker worden. De kinderen die normaal van halfnegen tot twee uur op school zitten, kunnen door de staking onder die tijd niet naar school. Die ouders doen nu een beroep op ons. Met de stakingsdagen van de leraren proberen wij zoveel mogelijk klaar te staan voor de ouders.”

Beroep op personeel

Er komen woensdag twaalf kinderen naar Kinderrijkhuis en dat is voor Nienke druk, maar nog goed te doen. “We hebben het geluk dat het woensdag is, dan is het iets rustiger. Maar er moet wel extra personeel komen.”

Dat betekent ook dat het personeel meer uren moet draaien. Maar zodra er een staking aankomt doet het kinderdagverblijf altijd een beroep op hun personeel. “Normaal begint ons BSO-personeel pas om halftwee en nu moeten zij morgenvroeg om acht uur beginnen.”

460 miljoen

Het was vorige week nog onduidelijk of de landelijke staking van de leraren door zou gaan. De bonden en de werkgevers hadden vrijdag een convenant gesloten met minister Arie Slob van onderwijs omdat hij 460 miljoen euro vrijgaf voor onderwijs.

Nu de staking gewoon doorgaat, staan Nienke en haar personeel klaar voor de kinderen en mogen zij woensdag allemaal leuke dingen doen. “Wij zijn er voor de kinderen.”

