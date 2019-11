Chroom 6-slachtoffers eisen 8000 euro extra aan schadevergoeding

De mensen die tussen 2004 en 2012 in aanraking zijn geweest met chroom-6 bij het schuren van treinen, eisen een extra schadevergoeding van 8000 euro per persoon van NedTrain. Eerder zegde de gemeente hen al 7000 euro per persoon toe, maar dat is niet genoeg aldus 33 slachtoffers die zich laten vertegenwoordigen door advocaat Rob Bedaux.

"Gezien de ernst van de blootstelling en de normschendingen is 7000 euro te weinig. In dit bedrag is geen vergoeding opgenomen voor de integriteitsschending en de gezondheidsschade. Chroom-6 beinvloed na geringe blootstelling ook het DNA", staat in de dagvaarding.

De slachtoffers stellen in hun gezamenlijke claim onder meer dat NedTrain niet als een goed werkgever heeft gehandeld en dat de werkruimtes niet in orde waren. Ze willen ook dat NedTrain een extra schadevergoeding betaalt voor schade aan het gebit, zoals tanderosie en verkleuringen. Blootstelling aan het kankerverwekkende chroom-6 zorgt namelijk voor gebitsproblemen.

De zaak dient vanaf 13 november bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Oude treinen schuren

De gemeente Tilburg zette tussen 2004 en 2012 werklozen in de werkplaats van NedTrain aan het werk. Ze moesten de verf van oude treinen schuren in ruil voor hun uitkering. Bij de dochteronderneming van Nederlandse Spoorwegen was echter allang bekend dat er Chroom-6 in de verf zat en dat het schuren van de treinen een gevaar voor de gezondheid was.

Een onafhankelijk commissie concludeerde eind januari dat de gemeente en NedTrain verantwoordelijk zijn voor het leed van 800 Tilburgse werklozen. De gemeente Tilburg bood excuses aan en de raad stelde in februari 7000 euro per persoon beschikbaar. De slachtoffers zeiden toen al dat dit veel te weinig was.