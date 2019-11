Groot buurtonderzoek rondom vermiste loodgieter Johan van der Heyden, beloning voor gouden tip

Inwoners van de gemeente Steenbergen kunnen woensdag agenten aan de deur krijgen. De politie doet een buurtonderzoek in de zaak Johan van der Heyden, de vermiste loodgieter uit België. Ook is er een beloning uitgeloofd van 15.000 euro voor dé tip in deze zaak.

Het rechercheteam doet het buurtonderzoek op enkele specifieke locaties in Steenbergen. De politie heeft een aantal vragen over bijvoorbeeld de auto van de Belg die mogelijk in Steenbergen stond.

"Het is een ingewikkelde zaak", aldus politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk. "We hebben echt het gevoel dat er mensen zijn die meer moeten weten. We hopen met deze beloning een doorbraak te kunnen forceren. Het moet wel echt de gouden tip zijn."

De politie gaat er vanuit dat de 56-jarige Van der Heyden niet meer leeft. Een 39-jarige vrouw en haar 18-jarige dochter uit Steenbergen zijn als verdachten in de zaak aangehouden. Zij zitten voorlopig vast. In België werd in juli ook een vrouw aangehouden, zij zit daar nog vast.

Johan van der Heyden verliet zondagavond 2 juni zijn woning in Lint. Sindsdien ontbreekt van hem elk spoor. Het onderzoek van de Belgische speurders leidde naar Nederland. Zijn witte busje, een Peugeot Boxer, is namelijk kort na de verdwijning op de snelweg gefotografeerd, rijdend vanuit België richting Bergen op Zoom. De auto werd later leeg teruggevonden in Den Bosch.

Gewelddadig misdrijf

De politie houdt er rekening mee dat de Belg op een gewelddadige manier om het leven is gebracht. Op een woonwagenkamp in Steenbergen werden begin oktober een huis en garagebox minutieus onderzocht op onder andere bloedspatten. De moeder en dochter wonen op dat woonwagenkamp.