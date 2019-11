Honderden juffen en meesters demonstreren in Breda: 'Slob, luister naar je juf'

Dat de maat vol is voor de leraren, is goed te merken. In Breda zijn veel meer leraren bij de prostestmars aanwezig dan van te voren was gepland. De organisatie rekende op zo'n honderd man, maar een veelvoud daarvan heeft zich woensdagochtend op het Kasteelplein verzameld en loopt daarna naar het stadskantoor.

De sfeer zit er goed in in Breda, maar het is duidelijk dat de leraren boos zijn. In heel het land voeren medewerkers van basisscholen, middelbare scholen en het speciaal onderwijs actie voor meer salaris, minder werkdruk en een betere aanpak van het lerarentekort. "Met megafoons worden speeches gehouden en bij iedere zin wordt hard geapplaudisseerd", ziet verslaggever Raymond Merkx.

460 miljoen euro

De staking leek eind vorige week even van de baan, omdat er 460 miljoen euro was toegezegd door minister van Onderwijs Arie Slob. "In eerste instantie denk je: top, hartstikke goed. Maar toen werd duidelijk dat het niet een structureel bedrag was, maar eenmalig. Dat is andere koek", vertelde organisatior van de mars, meester Bart Audenaerd, woensdagochtend.

Dus ging de staking in Breda gewoon door. Na de speeches op het Kasteelplein lopen de honderden leraren naar het stadskantoor.