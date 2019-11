René sloeg z'n vrouw, maar hij meldde zichzelf bij de politie: 'Ik ben een gevaar' [PODCAST]

René doet zijn verhaal in de podcast 'Ik sla mijn vrouw'.

René mishandelde jarenlang zijn vrouw en kinderen. In 'Ik sla mijn vrouw', de podcastserie van Omroep Brabant, vertelt hij openhartig over deze periode. Hoe het begon, maar ook hoe hij uiteindelijk veranderd is. In aflevering drie, 'De ontsnapping', beantwoorden we de vraag: 'Wat gebeurt er als alle ellende niet meer geheim te houden is?'.

'Ik sla mijn vrouw' is de eerste podcast van Omroep Brabant, met als thema huiselijk geweld. Een groot probleem dat vaak achter de voordeur verborgen blijft. We spraken uitgebreid met een slachtoffer èn een dader, elk met hun eigen verhaal.

Alle vier de afleveringen van 'Ik sla mijn vrouw' zijn nu te beluisteren.

'Bang van mezelf'

Toen René merkte dat hij zichzelf niet meer in de hand had besloot hij zelf naar het politiebureau te gaan. "Zet me alsjeblieft vast, ik ben een gevaar voor mezelf en mijn partner. Ik ben bang van mezelf", zo vertelt hij.

Uiteindelijk krijgt hij bij het politiebureau niet wat hij graag wil, en gaat hij weer naar huis. Korte tijd later loopt de situatie verschrikkelijk uit de hand en komt de politie naar hem toe: "Uiteindelijk lag ik in de voortuin met een stapeltje agenten bovenop me."

Op de vlucht

Karin is de andere hoofdpersoon in de podcast. Zij is een slachtoffer van huiselijk geweld. Door een aantal belangrijke ontmoetingen vindt Karin uiteindelijk de kracht om de confrontatie met haar ex aan te gaan. "Luister. Als jij mij wil vermoorden, dan moet je dat nu doen, kom maar!" zegt ze tegen hem. Kort daarna slaat ze met haar kind op de vlucht.

In deze aflevering vertelt ze ook hoe de omgeving reageerde op haar blauwe plekken: "Mensen willen het niet weten, ze willen het gewoon niet weten. Ik zat vaak met 'n blauw oog op kantoor, ik had altijd wel 'n verhaal klaar. 'Oh wat vervelend', zeiden ze dan...".

Aflevering 3 van 'Ik sla mijn vrouw' kun je ook beluisteren door hieronder te klikken (de andere afleveringen vind je hier):

De podcast 'Ik sla mijn vrouw' is gemaakt door Tobias van der Valk en Wim Heesterbeek, met medewerking van Sterk Huis.