Brabantsedag heeft nieuw thema: met verve

De wagenbouwers voor de 63e Brabantsedag in Heeze kunnen kwasten gaan opzoeken. Ze weten wat het thema is van de editie van dit spektakel, dat volgend jaar augustus wordt gehouden. Een speciale commissie heeft gekozen voor het thema ‘met verve’, zo werd donderdagavond bekend gemaakt.

Hiermee wordt letterlijk verwezen naar de (Brabantse) schilderkunst. Ook is het een soort van eerbetoon aan alle wagenbouwers en andere vrijwilligers die jaar in jaar uit op de een of andere manier, maar vooral met verve, betrokken zijn bij dit evenement.

Kiezen uit schilders

De zestien deelnemende groepen kunnen putten uit schilders die vóór 1 januari 1959 binnen de grenzen van het toenmalige Hertogdom Brabant zijn geboren. Dat kunnen dus ook kunstenaars zijn uit Limburg en België.

Van hen moet één schilderij uitgekozen worden als inspiratie én om dit uit te beelden. Als het maar creatief gebeurt: wat er op de wagen wordt getoverd, mag geen letterlijke kopie zijn, zo laat de organisatie weten. Overigens zal elke schilder slechts éénmaal in de parade voorkomen. Alle creaties bij elkaar moeten van de optocht, op 30 augustus 2020, een bont palet maken.

De bekendmaking van het thema was tijdens een avond in dorpshuis ’t Perron in Heeze. Afgelopen zomer stond de enorm drukbezochte stoet in het teken van 'Wat beweegt Brabanders'.

