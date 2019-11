Gerbrands roept op PSV te blijven steunen, maar geduld fans raakt op: 'Je moet nu wel ingrijpen'

"Steun altijd. Maar een trainer zonder visie kan echt niet meer. Hij zal altijd een clubicoon blijven, als trainer is hij echter nu niet geschikt voor PSV", reageert bijvoorbeeld Marcel Wolfs op de tweet van Gerbrands.

Volgens de algemeen directeur wordt er binnen de club hard gewerkt om de zaken te verbeteren. "Intern voelt iedereen de urgentie. Er wordt echt alles aan gedaan om het tij te keren", stelt hij.

De reacties op de tweet van Toon Gerbrands zijn niet van de lucht



"Steun heb je, maar zonder van Bommel. Het is klaar Toon", stelt Charl Broere op zijn beurt. "Nu ingrijpen is noodzakelijk, dit kan niet langer doorgaan. Van Bommel is al bijna een jaar de weg kwijt en maakt volstrekt onbegrijpelijke keuzes. Jammer voor deze clubman maar helaas", reageert Maikel Aarts.

Maikel van Lanen vraagt zich af of er intern nog vertrouwen is in Van Bommel? Volgens hem 'zit er al vanaf januari 2019 geen vooruitgang en worden weinig spelers individueel beter. Aantal spelers zijn al maanden ver onder hun niveau'. Geen toeval is zijn conclusie.

Ingrijpen Toon, is het advies van Remco Smits. "Dit werkt zo in het bedrijfsleven en zou ook van toepassing moeten zijn in de topsport. Wij hoeven jou niet te vertellen wat je moet doen want daar heb jij dan meer ervaring in..."

"Grijp eens in", is ook de mening van Bert, al vijftig jaar kritisch supporter van de club. "Zoals Bayern en Real Madrid terecht doen door de trainer te ontslaan. Niemand hoeft compassie te hebben met duurbetaalde professionals , is het risico van het vak en dit geldt hier voor zowel Van Bommel als De Jong."

Nieuw boekje?

"Misschien kan je er een boekje over schrijven", suggereert Jer. van R. Doelend op het boek van Gerbrands 'De prijs van succes' dat de PSV-directeur dinsdag presenteerde.

Moorady denkt 'dat iedere PSV-supporter aardig geduldig is geweest de afgelopen tijd'. "Dit is het slechtste PSV team dat ik sinds ik fan ben van PSV heb zien voetballen. Het doet gewoon pijn aan mijn ogen om keer op keer het spel te zien. Op een gegeven moment is dat ook klaar."

Willy en René

PSV verloor donderdag in de Europa League met 4-1 bij het Oostenrijkse LASK Linz. Van de laatste vijf wedstrijden verloor PSV er drie en speelde de club twee keer gelijk. In de competitie bedraagt de achterstand op koploper Ajax inmiddels acht punten.

Vrijdagochtend reageerden ook clubiconen Willy en René van de Kerkhof al op de wanprestatie van PSV in Linz. "Ik heb de tv uitgezet", gaf Willy aan.

LEES OOK: 'Het was zó slecht, ik heb de tv uitgezet', Willy van de Kerkhof kon slechte spel PSV niet aanzien