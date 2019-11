Crisis in Eindhoven, maar positie Mark van Bommel zal niet zomaar ter discussie staan [ANALYSE]

Bij PSV probeert men alle zeilen bij te zetten om de rust binnen de club te bewaren. Mark van Bommel roemde voorafgaand aan LASK – PSV al dat hij onder de indruk was van de saamhorigheid binnen de club. En nu heeft ook algemeen directeur Toon Gerbrands zich uitgelaten over de moeilijke situatie van PSV. “Er wordt echt alles aan gedaan om het tij te keren. Hoe lastig het ook voelt, maar we hebben juist nu alle steun nodig.”

Maar het tij moet zo onderhand wel gekeerd gaan worden. Vijf wedstrijden op rij wist PSV niet meer te winnen. Volgens trainer Van Bommel is er maar een remedie om uit deze moeilijke situatie te komen. De 42-jarige oefenmeester vindt dat zijn ploeg moet doen wat het altijd heeft gedaan: onverstoorbaar blijven. Maar hoe heeft het zover kunnen komen en hoe nu verder?

Gemis sterspelers

Het is geen excuus, maar PSV mist natuurlijk al wel een aantal wedstrijden sterspelers Donyell Malen en Steven Bergwijn. Het tweetal was al betrokken bij 35 doelpunten dit seizoen en dat is, hoe je het ook went of keert, een gemis. Maar het mag na vijf wedstrijden niet meer als excuus worden gezien en dat doet Van Bommel ook niet, zo vertelde hij donderdag na afloop op de persconferentie

Geen trainerskerkhof

De kans dat Van Bommel op straat wordt gezet lijkt op dit moment niet bijster groot. De clubleiding van PSV zal ook zien dat de ploeg Malen en Bergwijn mist en PSV lijkt het vertrouwen nog gewoon te behouden in Van Bommel. Bovendien staat PSV ook al helemaal niet bekend als een trainerskerkhof. Er is zelden een trainer op straat gezet en Toon Gerbrands heeft ook al meerdere malen te kennen gegeven dat hij geen directeur is die snel trainers ontslaat. Het heeft er alle schijn van dat het bestuur Van Bommel nog steeds ziet als de aangewezen man om PSV uit het slop te trekken. Al begint de tijd wel enigszins te dringen.

Wissel- en selectiebeleid

De blessures zijn enerzijds iets waar Van Bommel geen invloed op heeft, maar anderzijds heeft de oefenmeester wel invloed op het wissel- en selectiebeleid. Tot verbazing van veel supporters behoorde Gastón Pereiro donderdagavond niet tot de wedstrijdselectie. Van Bommel had wel een plek ingeruimd voor jeugdspeler Amar Catic en liet hem zelfs invallen. Verder is ook de vormdip van Jeroen Zoet zorgwekkend te noemen. De goalie van PSV ziet er de afgelopen weken bij veel doelpunten niet best uit en menig keeper zou al op de bank zijn beland.

En daar komt ook nog de rompslomp met Ibrahim Afellay bij. De tot aanvoerder benoemde middenvelder traint al maanden mee met het eerste elftal van PSV. Hij speelde mee in drie oefenduels, maar kwam tot op heden nog geen seconde in actie in een officiële wedstrijd. Het publiek wil onderhand toch eens weten hoe en of Afellay nog in actie gaat komen in Eindhoven.

Zomeraankopen

Ander punt van kritiek is het aankoopbeleid van PSV de afgelopen zomer. Geen van de zomeraankopen die technisch directeur John de Jong heeft gedaan heeft tot op heden zijn meerwaarde laten blijken. Timo Baumgartl zat donderdag op de bank en Bruma en Ritsu Doan kunnen het gemis van Malen en Bergwijn niet opvullen. De Portugees en de Japanner hebben nog maar zelden laten zien dat ze in de basis thuishoren.

De beoogde linksbacks Olivier Boscagli en Toni Lato komen er ook niet aan te pas. Laatstgenoemde was niet eens opgenomen in de selectie die meeging naar Oostenrijk en de kans is toch zeer groot dat Lato in de winter terug naar Valencia gaat.

Cruciaal

Voor PSV zal nu allereerst het motto gelden: ‘Het maakt niet uit hoe we winnen, als we maar winnen’. Het is vooral zaak om de borst vooruit de duwen, de kop omhoog te doen en te winnen. Klinkt simpel, maar afgelopen weken is gebleken dat dit niet makkelijk is voor de ploeg uit Eindhoven.

Komende zondag staat de Brabantse derby met Willem II op het programma. Een wedstrijd die cruciaal is voor het verdere verloop van het seizoen en de toekomst van trainer Mark van Bommel.