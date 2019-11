'Straal uit dat je gepassioneerd bent en trots bent op deze club', benadrukken fans aan PSV-leiding

Vijf duels gespeeld, vier daarvan verloren en een wedstrijd - tegen een promovendus - die ternauwernood eindigt in een gelijkspel. De achterstand in de Eredivisie op koploper Ajax die in drie weken tijd is opgelopen tot acht punten en de kwalificatie voor de knock-outfase in het Europa Leaguetoernooi die op de tocht is komen te staan... Het zijn zware tijden voor de fans van PSV. Zij uitten hun zorgen zaterdagochtend - op verzoek van PSV - aan de leiding van de club.

"Het werd een keer tijd om met de verschillende vertegenwoordigers van de supporters te gaan praten", vertelt PSV-directeur Toon Gerbrands. "Coach Mark van Bommel was erbij, technisch manager John de Jong en ik, de eindverantwoordelijken van de club. We zeiden tegen hen: deel je emoties maar en vertel maar wat jullie ervaren. Dan luisteren wij."

'Mark van Bommel verdient alle steun'

Aan de orde kwamen onder meer de tegenvallende resultaten, het aankoopbeleid en ook de dreigementen die kort geleden werden geuit aan het adres van Mark van Bommel. "Daar zijn deze supporters heel duidelijk over", vertelt Gerbrands. "Ze vinden die dreigementen echt belachelijk. Je mag je emoties tonen, maar je mag geen grenzen overschrijden. Daar is deze club supporters volkomen duidelijk over."

PSV-fan Rob Funke wilde van de leiding onder meer weten hoe die de schwung in de club wil laten terugkeren. Volgens hem 'gaan er dingen veranderen'. Voorzitter Rob Timmermans van de Supportersvereniging PSV is er in ieder geval van overtuigd dat Mark van Bommel 'dag en nacht met de club bezig is en kijkt hoe hij het tij kan keren'. "Wat ons betreft verdient hij daarbij alle steun. Maar we willen op het veld terugzien dat de spelersgroep laat zien dat die het PSV-shirt waard is."

Altijd achter de ploeg

"Wat de supporters zeggen is: verliezen kan. Een paar keer verliezen kan ook gebeuren, maar straal uit dat je gepassioneerd bent en trots bent op de club", vertelt PSV-directeur Gerbrands. "Dat is gaan garantie dat je duels wint, maar dat willen ze graag terugzien."

Harrie Timmermans knikt: "Als we verliezen en we hebben het idee dat er niet alles aan gedaan is, dan zijn we als PSV-supporter chagrijnig. Maar als er alles aan gedaan is en de pollen uit de grond zijn gelopen, is dit een heel ander verhaal. We willen dat het team passie en strijd toont. Als dat gebeurt, blijven wij altijd achter de ploeg staan."