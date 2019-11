Jaarvlag rolt van Sint Jan en opent officieel Elfde van d'n Elfde in Oeteldonk

'Burgervaojer', Peer van den Muggenheuvel, presenteerde na het volkslied de jaarvlag, die vanaf de toren van de Sint Jan naar beneden werd gerold. Dat ging niet zo soepel door de stevige wind die door Oeteldonk waait. ''Windkracht elf", grapt de burgemeester.

''Vandaag staakt Den Bosch, er wordt niet gewerkt. Vandaag viert de hele stad feest'', sprak Van den Muggenheuvel voor een bomvol plein. Volgens de organisatie van het feest belooft dit jaar een speciale editie te worden, met meerdere verrassingen op de agenda.

Het Volkslied en hijsen van de vlag is de officiële opening van het seizoen, maar het feest begon al eerder maandagmorgen. De echte vroege vogels konden op meerdere plekken in de binnenstad terecht voor stevig ontbijt met 'worstebrooikes, sneekes met meej spek en un bekse koffie'.

De viering van de elfde van de elfde is in de afgelopen jaren flink gegroeid in Den Bosch. Dat begon in 2010 toen er voor het eerst serieuze aandacht voor was. Voor die tijd gold Het Kwekfestijn als de feestelijke opening van carnaval. Sinds 2011 wordt er groot uitgepakt op 11 november in Den Bosch.