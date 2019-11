Cadet KMA Breda seksueel mishandeld met borstel: drie militairen vervolgd

ARNHEM/BREDA -

Een cadet van de Koninklijke Militaire Academie in Breda stond maandag voor de militaire rechtbank in Arnhem omdat hij wordt verdacht van het plegen van ontucht met een collega-cadet. Ook twee andere militairen worden in de ontuchtzaak vervolgd. Volgens de aanklacht werd het slachtoffer ontkleed en gefilmd terwijl de drie hem aftrekbewegingen lieten maken in zijn slaap. Ook zou het slachtoffer seksueel zijn mishandeld met een borstel.