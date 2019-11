Na gesteggel heropent Biesboschmuseum met nieuwe kunststofvloer

Eind oktober gingen de deuren van het museum dicht, zodat er gerenoveerd kon worden. "In die periode is onze vloer vervangen, licht museumdirecteur Peter van Beek toe. “De oude gegoten betonvloer is er helemaal uitgehaald en vervangen door een kunststof gietvloer met een oppervlakte van 1200 vierkante meter.”

Op de vaste expositieruimte na, is de oude vloer overal in het museum vervangen. “Het was heel raar om dicht te zijn”, vertelt Van Beek. “Ondanks dat we op onze website hadden gemeld dat we dicht waren, zijn er toch mensen geweest die voor een gesloten deur stonden. We hadden zelfs borden laten plaatsen bij zo’n beetje alle toegangswegen naar de Biesbosch dat we gesloten waren, maar soms tevergeefs.”

Biesbosch 75 jaar bevrijd

Het museum gaat nu als de wiedeweerga van start met de opbouw van de expositie: Biesbosch 75 jaar bevrijd. “De expositie is vanaf 15 december toegankelijk en wordt een dag eerder geopend door Ton Rombouts”, aldus van Beek. Rombouts, die een persoonlijke band heeft met de Biesbosch, is ook voorzitter Stichting Crossroads Brabant ’40-’45. Hij was in het verleden onder meer burgemeester van Den Bosch.

De expositie vertelt het verhaal van de groep liniecrossers die vanaf november 1944 het contact onderhielden tussen het bevrijde zuiden en de nog bezette rest van Nederland. “Maar, we laten ook zien dat er wilde crossings waren”, aldus Fons van Bokhorst die medeverantwoordelijk is voor de inhoud van de expositie.

Swipen maar

Het hart van de expositie wordt gevormd door een ‘Swipe Table’. “Dat is een soort XXL-iPad. Op een online kaart van de Biesbosch zijn de crossingroutes zichtbaar en op allerlei plekken kun je symbooltjes aanklikken. Dan krijg je foto’s, filmpjes en meer informatie te zien.”

Interactieve kaart op een XXL-iPad vormt het hart van de expositie Biesbosch 75 jaar bevrijd.

Behalve de interactieve ‘Swipe Table’ worden er zeven films vertoond over de Biesbosch in oorlogstijd en wordt de tijdelijke expositieruimte volledig in beslag genomen door vitrines en attributen uit die tijd. “Nadrukkelijk besteden we ook aandacht aan de Eerste Poolse Pantserdivisie”, vertelt Van Bokhorst. “Zij hebben de regio Drimmelen bevrijd waaruit later ook de crossings plaatsvonden.”

De expositie de Biesbosch 75 jaar bevrijd opent 15 december.