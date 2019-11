Waslijst aan misstanden op Koninklijke Militaire Academie blijft maar groeien [OVERZICHT]

Het blijft maar mis gaan op de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Pesten, geweld, seksuele intimidatie: steeds opnieuw komt een voorval aan het licht. Al in 2010 concludeerde het ministerie van Defensie wangedrag op de opleiding. Maar nog steeds kent de KMA een waslijst aan misstanden. Een greep uit de voorvallen van afgelopen jaren.

Seksueel mishandeld

Een cadet stond maandag voor de militaire rechtbank in Arnhem omdat hij wordt verdacht van het plegen van ontucht met een collega-cadet. Ook twee andere militairen worden in de ontuchtzaak vervolgd. Volgens de aanklacht werd het slachtoffer ontkleed en gefilmd terwijl de drie hem aftrekbewegingen lieten maken in zijn slaap. Ook zou het slachtoffer seksueel zijn mishandeld met een borstel.

Kaakslag

Een onderofficier werd vorige maand geschorst van de opleiding omdat hij een cadet had mishandeld. Volgens De Telegraaf gaf de instructeur de cadet een kaakslag tijdens een oefening. Dat gebeurde nadat de student een bevel weigerde en de onderofficier wegduwde. De man is na de schorsing overgeplaatst naar het Korps Nationale Reserve.

Racistische afbeeldingen en seksuele relaties

In december vorig jaar kondigde Defensie twee onderzoeken aan naar misstanden op de academie. Het eerste werd ingesteld na meldingen over racistische en pornografische afbeeldingen met verwijzingen naar nazi-Duitsland. De tweede zaak betrof een onderzoek naar het gedrag van een leidinggevende.

Uit het eerste onderzoek bleek dat KMA-studenten in een WhatsApp-groep historisch, gefotoshopt, materiaal uit de Tweede Wereldoorlog, deelden. Voor de afbeeldingen werden foto’s van defensiemedewerkers gebruikt.

Uit het tweede onderzoek bleek dat een leidinggevende van de KMA seksuele relaties had met meerdere vrouwelijke kadetten. Tegen de studenten en de leidinggevende zijn maatregelen genomen, welke precies is nooit bekendgemaakt.

Treiteren homoseksueel

Een cadet besloot in november 2017 om aan de media te vertellen over zijn ervaringen op de KMA. Een paar jaar daarvoor, in 2014, had de cadet op de opleiding verteld dat hij homoseksueel is. Vervolgens werd hij stelselmatig getreiterd over zijn geaardheid. Hij moest onder meer in het bijzijn van hoge officieren doen alsof hij klaarkwam. Ook moest hij met een roze baret op zijn hoofd lopen.

Zware toetakeling

Bij een oefening in 2008 werd een vrouwelijke cadet zo zwaar toegetakeld door ouderejaars dat zij blijvend letsel op liep. Bij de oefening werd cadetten de weg versperd door ouderejaars. De studenten kregen klappen, ook op onbeschermde lichaamsdelen. Toen de cadetten op de grond vielen ging het geweld door. De cadet liep trombose in haar bekken op dat later overging in een zogenoemd posttrombotisch syndroom. De vrouw kon niet langer kon werken als militair en werd ontslagen.

'Groepsgedrag'

“Net zoals in de samenleving kunnen er excessen plaatsvinden op de KMA”, reageert een woordvoerder van het ministerie van Defensie op de lijst met misstanden. “Officieren in opleiding op de KMA zijn vaak jong, moeten presteren en komen terecht in een klimaat waarin zij veel ‘moeten’. Daarbij worden ze gedwongen in groepen te werken en leven, waardoor groepsgedrag ontstaat. Met alle gunstige en ongunstige gevolgen van dien.”

Na de onderzoeken van vorig jaar december is Defensie een Taskforce begonnen om de problemen aan te pakken. “Al kunnen we risico’s niet wegnemen, we willen er wel alles aan doen om deze te verkleinen. Vooralsnog lukt het niet om dit voldoende te implementeren. [...] We proberen er alles aan te doen om een sociaal veilig werkklimaat te garanderen.”

De Koninklijke Militaire Academie is gevestigd in het centrum van Breda. Elk jaar worden er ongeveer zevenhonderd cadetten en cursisten opgeleid tot officier.

