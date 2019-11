Drugsboot Moerdijk van Mexicaans kartel? 'Bullshit!'

Dat kwam dinsdag onder meer ter sprake op de tweede openbare zitting rond de geruchtmakende zaak.

De advocaat van schipper Cor B. vindt dat hij naar huis kan, omdat er onvoldoende bewijs tegen hem is. "Hij heeft zijn binnenvaartschip ter beschikking gesteld. Niet meer en niet minder. Hij heeft er niet eens geld voor gekregen. Hij is hooguit medeplichtige", zegt zijn advocaat die ervoor pleitte zijn cliënt vrij te laten. Maar dat wees de rechtbank af.

Peuk van de schipper

De officier van justitie vindt dat B. in de cel moet blijven. "De verdenkingen zijn juist sterker geworden met het vinden van een peuk van meneer B. in het laboratorium." De officier vindt het onwaarschijnlijk dat de schipper van niks wist.

Het drugslab achter de witte wanden met ventilatiebuizen er boven

"Die boot is 85 meter lang, het is onaannemelijk dat je er niks van wist. Alleen al die geur. Ik heb al eerder gezegd dat hij er vet bij betrokken is geweest." Zijn advocaat vindt het overdreven. "Dat hij wist dat het niet pluis was, wordt niet ontkend. Maar wat wist hij nou exact?"

De rechtbank wees vrijlating af en is het eens met het OM dat er gevaar is op herhaling.

LEES OOK: Schipper Moerdijk praat mond voorbij tegenover rechter, Mexicaan hult zich in stilzwijgen

Ketel om drugs te koken?

De politie vond een mailtje van de schipper Cor B. (65). Die wilde een roestvrij-stalen ketel laten maken bij iemand die zoiets kan lassen. Die ketel was bedoeld om het schip mee te zandstralen, schoonspuiten onder druk. "Deze ketel was geschikt voor een kleine compressor die ik had", zei B. in antwoord op kritische vragen van de rechtbankvoorzitter.

Politie en OM vinden zo'n ketel verdacht, omdat ketels ook gebruikt worden om drugs mee te koken. Zijn advocaat benadrukte dat de ketel legaal is: “Er is niks strafbaars, het heeft niks te maken met de productie van synthetische drugs."

Voorste gedeelte van het drugslab aan boord

Volgens de advocaat van B. is er geen gevaar op herhaling. Hij noemt het niet eerlijk dat het OM hem aanrekent dat hij eerder drugs had op zijn schip. 12 jaar geleden is er een hennepkwekerij gevonden op een schip van B. dat in België lag. Hij kreeg twee weken cel en een deel voorwaardelijk.

Drugskartel?

Vanaf de arrestatie van de Mexicanen is al gesuggereerd dat de drie mannen lid zijn van een drugskartel, een Zuid-Amerikaanse misdaadorganisatie. Ze komen uit de omgeving van de stad Sinaloa, dat de naam geeft aan een van de bekendste en beruchtste kartels.

Maar hun advocaten zeggen dat ze er niks over hebben gelezen in het dossier. Een van de advocaten noemde de verhalen over de vermeende betrokkenheid van een Mexicaans drugskartel na afloop van de zitting 'bullshit'.

Rechtszaak komt dichterbij

De officier van justitie meldde intussen dat de rechtszaak bijna kan beginnen en dat alleen nog enkele technische onderzoeken lopen. "We zijn bijna rond".

Wat nu nog loopt is uitleg van het NFI (Nederlands Forensisch Instituut) over hoe de gang van zaken was in lab. Daarnaast is er nog onderzoek naar de grondstoffen die aan boord zijn gevonden. En er wordt onderzocht of ventielen in de auto van Cor B. dezelfde zijn als in het lab gevonden ventielen.

Het schip lag er vanaf eind november 2018, volgens de schipper. Vanaf welk moment er drugs werden gemaakt is onduidelijk. In februari wordt de inhoudelijke rechtszaak verwacht.

LEES OOK: Wat is er precies gebeurd na de ontdekking van het drijvende drugslab in Moerdijk? [VIDEO]