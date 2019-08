Drugsboot Moerdijk: schipper praat mond voorbij tegenover rechter, Mexicaan hult zich in stilzwijgen

De Mexicanen aan boord van het drugsschip in Moerdijk komen uit het gebied van het beruchte Sinaloa-kartel,maar het is nog steeds de vraag of ze daar ook bijhoren. De eerste openbare rechtszitting, in Breda, rondom de drugsboot heeft daar geen licht op geworpen. Wel liet de schipper zich verrassend ontglippen dat ze 'iets met pillen' aan het maken waren.

Het spectaculaire lab werd op 10 mei ontdekt door de waterpolitie bij een gewone surveillance op het water van de oude haven van Moerdijk.

LEES OOK: drugsschip Moerdijk: rechtszaak met mysterieuze Mexicanen van start

Vier verdachten werden opgepakt: twee Mexicaanse broers, een landgenoot en de schipper uit Breda. Donderdag was de eerste openbare zitting over de zaak, waarbij het voorarrest van alle verdachten werd verlengd. De zitting duurde ruim een uur. Het woord kartel viel niet. Het ging over gebeurtenissen dichterbij huis.

'Immense omvang'

Officier van justitie Gudde sprak van een drugslab van 'immense omvang, dat in werking was en uniek in Nederland'. Mogelijk was het al operationeel sinds 15 december 2018. Ze maakte ook bekend dat er 187 liter meth-olie aan boord is gevonden en 820 gram crystal meth, het eindproduct.

De advocaten waren niet onder de indruk van die hoeveelheden, ze vonden haar verhaal overdreven.

'Iets met pillen'

Ook de boobytrap die het schip deed vollopen en bijna deed zinken, kwam nog even aan de orde. Schipper Cor B. liet via zijn advocaat weten dat hij van niks wist over dat lab en zich niet aansprakelijk voelt voor die boobytrap, omdat hij toen al opgepakt was. Hij wilde niet ingaan op diverse vragen van de rechtbank.

Op één moment na dan, toen de rechtbank vroeg wat die Mexicanen bij hem aan boord deden. "Ze hebben toen gezegd dat ze iets met pillen wilden maken. Dat zou dan xtc moeten zijn." Cor B. voegde daaraan toe: "Niet zo slim."

Sinaloa-kartel?

Vanaf het prilste begin ging alle aandacht in deze zaak uit naar de Mexicanen. Dat zijn ongewone figuren in een wereld die toch vooral door Nederlandse en Brabantse drugsboeren wordt bevolkt. De politie vreest, ook na een paar andere incidenten, dat de Mexicanen overkomen naar Europa om hier zelf hun producten te gaan maken.

Bronnen rond het onderzoek vertellen dat de broers Victor en Diego uit de stad Durango komen en de oudste Mexicaan Candelario uit de stad Sinaloa. Ook de plaats Chihuahua wordt genoemd. Allemaal steden in het 'werkgebied' van het beruchte Sinaloa-kartel. Dat is een van de grootste misdaadimperia in de wereld die handelt in alle soorten drugs: van cocaïne en heroïne tot aan wiet en crystal meth. Nou is iemand uit dat gebied is nog niet meteen lid van een kartel, maar verdacht is het wel.

Over de mannen is niks gevonden dat belastend is, zoals een strafblad, zei de officier op de zitting. Over de schipper wel, die had ooit een wietplantage op zijn schip. Er loopt nog wel allerlei sporenonderzoek, naar onder meer een mobieltje dat iemand in een afvoer heeft gedumpt bij de politie-inval.

Het Openbaar Ministerie heeft nog niet alle informatie gedeeld met de buitenwereld. Dat zal zoals gebruikelijk gebeuren als de rechtszaak echt inhoudelijk begint. Dat is vrijwel zeker in februari.