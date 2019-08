Drugsschip Moerdijk: rechtszaak met mysterieuze Mexicanen van start

Het was een van de spectaculairste drugsvangsten ooit in Brabant: een drijvend drugslab met een boobytrap en Mexicanen aan boord, afgelopen voorjaar. Een gebeurtenis die verbazing veroorzaakte, maar ook grote zorgen. De drugsmarkt is traditioneel het werkterrein van (Brabantse) speed- en xtc-boeren: komt er echt een Mexicaans drugskartel om de hoek kijken? Donderdag komt op die vraag misschien antwoord. Dan begint het proces met een eerste tussentijdse zitting.

Een 'bakkie koffie' en een praatje. Dat doet de bemanning van de politieboot P93 wel eens. Ook op vrijdag 10 mei als ze aan boord stappen van de Arsianco die ligt aangemeerd in de oude haven van Moerdijk. Als ze aan boord stappen, ruiken ze die typische chemische lucht en ze slaan alarm.

In het ruim van het binnenvaartschip zit een drugslab verstopt in een afgeschermd bouwsel dat bestaat uit een zeecontainer, een soort metershoge schoenendoos met daarin het drugslab en daarboven enorme ventilatiebuizen. Specialisten ontdekken crystal meth. In halffabrikaat (olie) maar ook kant-en-klaar in kristalvorm in bakjes, voor de klanten.

LEES OOK: zo ziet het drijvende crystal meth-lab er van binnen uit (VIDEO)

De ontmanteling van het drugslab duurt uiteindelijk drie dagen. Uitzonderlijk lang maar te verklaren door de verborgen pomp aan boord die het ruim liet volstromen. Daardoor is er bewijsmateriaal achtergebleven in het ruim en beschadigd. Of er veel verloren is gegaan door de 'boobytrap' dat is onduidelijk.

Mexicanen en een Bredanaar

Over de verdachten is weinig bekend. Schipper Cor B. (65) uit Breda is een van hen. Zijn boot staat geregistreerd in Duisburg. Hij lag er al vermoedelijk vanaf december 2018. Daarna zagen ooggetuigen dat er bouwmateriaal aan boord is gebracht. Mogelijk delen van dat lab. En misschien ook het werk van de drie andere verdachten: allemaal Mexicanen (24, 27 en 37 jaar)

Over dat drietal bestaat het sterke vermoeden is dat ze speciaal hier naartoe zijn gekomen om drugs te maken of om iemand anders dat te leren. Mexico is de marktleider in crystal meth. Bij de politie zijn ze bang dat ze in opdracht van een kartel misschien wel hun markt willen uitbreiden. Meerdere vangsten dit jaar lijken dat beeld alleen maar te bevestigen.

LEES OOK: hebben de Mexicaanse meth-makers ons ontdekt?

Drugsgeweld

Mexico wordt geteisterd door geweld in de drugswereld. Jaarlijks zijn er tienduizenden moorden, vaak op gruwelijke wijze door onthoofdingen en met verminkingen. Dat is vaak het werk van machtige kartels.

Iedere bekentenis van een verdachte hier in ons land, kan verschrikkelijke gevolgen hebben voor de familie van de verdachten daar.

In veel drugsonderzoeken komen de antwoorden meestal toch al niet van de verdachten want die zwijgen. Bewijs komt vaak uit sporen. Het is dus voor de politie te hopen dat de 'boobytrap' aan boord niet al te veel schade heeft aangericht.

Proces

Donderdag is er een eerste openbare zitting. Dan beslist de rechtbank in ieder geval over het voorarrest van de vier mannen. Ze zitten in voorarrest sinds 10 mei. Ook wordt er gesproken over de voortgang van het onderzoek.