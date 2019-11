Wildwestschietpartij in Veldhoven: onderzoek van het OM zit muurvast

Het onderzoek naar de wildwestschietpartij in Veldhoven zit muurvast. Het Openbaar Ministerie (OM) weet niet wat de aanleiding voor het schieten was. Ook is niet duidelijk wie er nu allemaal betrokken waren bij de schietpartij op de Houtwal op zondag 27 oktober.

Het OM komt niet veel verder in de zaak. Dit heeft er onder meer mee te maken dat 'verdachten niet veel en wisselend verklaren'.

Tijdens een achtervolging van meerdere auto's werd op die zondagavond meerdere keren geschoten. Omwonenden hoorden zeker elf schoten, piepende banden en geknal. Buren meldde eerder aan Omroep Brabant dat er die zondag bij een woonwagenkamp in de omgeving wel veel lawaai en onenigheid was. Maar wat er nu precies is gebeurd, blijft vooralsnog één groot raadsel.

Wat zeker is, is dat drie mannen gewond zijn geraakt. Een van had een schotwond meldde zich, samen met twee anderen, vlak na de schietpartij zelf bij de politie. In totaal werden de afgelopen weken acht mannen aangehouden. Vier verdachten zitten nu nog vast. Drie worden verdacht van betrokkenheid bij het schieten, de ander zou een man hebben geslagen met een voorwerp.

Komt er duidelijkheid?

Het OM gaat er echter vanuit dat nog meer mensen bij de schietpartij betrokken waren. "Getuigen spreken bijvoorbeeld van zeker acht auto’s en een groot aantal betrokkenen", aldus een woordvoerder van het OM. Maar hoeveel mensen er in al die auto's zaten is nu niet duidelijk. "En de vraag is of die duidelijkheid er überhaupt gaat komen."

