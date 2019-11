Automatische vuurwapens, drugs en geld gevonden bij inval op woonwagenkamp Oss

De automatische vuurwapens zijn in verschillende verborgen ruimtes gevonden. Ook de mogelijke explosieven werden op een verstopplek aangetroffen. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) moet naar het kamp komen om naar deze explosieven te kijken. "Als de EOD zegt dat het weer veilig is, gaan de doorzoekingen verder", meldt een woordvoerder van de politie.

Tot die tijd is het kamp afgesloten. Iedereen is van het kamp af en niemand mag er meer op. Het kamp wordt bewaakt, de bewoners zijn elders ondergebracht. Ook de komende dagen zullen de doorzoekingen op het woonwagenkamp doorgaan.

'Criminele familie'

De politie hield vandaag met 400 man een grote actie op het woonwagenkamp in de Heuvelstraat in Oss. Die was volgens de politie in het kader van een 'omvangrijk onderzoek naar een criminele familie in Oss'. Op meerdere plekken in Oss en in de omgeving van Oss waren vandaag doorzoekingen.

Een van de aangehouden mannen is Martien R. uit Oss. Deze 48-jarige crimineel wordt gezien als Godfather van de Brabantse onderwereld. Het OM probeert hem al jaren achter de tralies te krijgen. Hij zou meerdere aanslagen, liquidaties en pogingen daartoe op zijn naam hebben staan. Ook is hij een bekende in de drugswereld.

LEES OOK: Wie is Martien R. die politie en justitie zo graag achter de tralies willen krijgen?

Ook de andere twee verdachten worden gezien als kopstukken van de onderwereld in onze provincie. Ze zouden zich op grote schaal bezighouden met drugshandel en volgens de politie geweld en intimidatie hierbij niet schuwen.