Brabant heeft de meeste dodelijke kruispunten en Eindhoven staat ruimschoots bovenaan

Brabant heeft de meeste verkeersdoden op kruispunten. Dat concludeert RTL Nieuws uit cijfers van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. In totaal waren er 95 dodelijke ongevallen op kruispunten in onze provincie tussen 2016 en 2018. Eindhoven blijkt veruit het gevaarlijkst.

Dat zijn er veel meer dan in de andere provincies. In Gelderland en Zuid-Holland, de nummer 2 en nummer 3, waren respectievelijk 73 en 72 fatale ongevallen op kruispunten. Landelijk waren er in de afgelopen drie jaar 476 ongevallen op kruispunten waarbij een dode viel. Zo'n twintig procent van dat totaal was dus in Brabant.

Gevaarlijkste kruispunt

De kruising van Teunislaan met de Klokkenlaan/Rompertsebaan in Den Bosch is de gevaarlijkste kruising van Brabant. In drie jaar tijd werden daar 27 ongelukken geteld.

RTL Nieuws heeft in hun onderzoek ook gekeken naar zogeheten blackspots, plekken waar veel ongelukken zijn gebeurd. Op een interactieve kaart van RTL kun je zien op welke kruispunten er ongelukken zijn geweest.

Eindhoven

In drie jaar tijd waren er in Eindhoven 24 ongevallen met dodelijke afloop. Veertien daarvan gebeurden op een kruispunt. Daarmee is Eindhoven koploper in Brabant. De stad is ook koploper met een totaal van 5.024 ongelukken, waarbij 407 keer iemand naar het ziekenhuis is gebracht.

Als het om blackspots gaat, staat Eindhoven ook eenzaam aan kop: maar liefst 67.

Oppassen

Het kruispunt op het viaduct van de John F. Kennedylaan met de Airbornelaan is berucht. Dat blijkt ook uit de cijfers: negentien ongevallen, waarbij soms zelfs auto's van het viaduct af reden.

Je kunt ook maar beter oppassen op de kruising van de Doctor Cuyperslaan/Europalaan/Kloosterdreef. In drie jaar tijd waren daar 22 ongelukken. Verder ging het ook op kruising van PSV-laan met de Elisabethtunnel achttien keer mis.

De andere Brabantse steden komen niet eens in de buurt van Eindhoven als het gaat om verkeersdoden, gewonden en ongevallen. Nummer twee Breda telde zo'n drieduizend ongevallen waarbij 318 gewonden vielen en dertien doden. De stad heeft 'slechts' 34 blackspots. Tilburg staat derde in de ranglijst en Den Bosch vierde.

LEES OOK:

Hoe kan het dat er zoveel verkeersdoden vallen in Brabant?

Gevaarlijkste weg van Brabant is Bestseweg in Oirschot, ruim tienduizend reacties op meldpunt

Beruchte kruising Airbornelaan Eindhoven wordt aangepakt: gemeente plaatst stoplichten