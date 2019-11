Politie laat niks van zich horen nadat student Marktplaats-oplichter in de val lokt

Phishing is het online hengelen naar bankgegevens van mensen, om hun rekening te kunnen plunderen. Op zondag 3 november werd Ibra benaderd door zo'n oplichter. Ibra won zijn vertrouwen door te zeggen dat hij graag 'mee wilde werken' aan de oplichtingspraktijken. De phisher liet hem hierop zien hoe hij te werk ging en zo kwam Ibra aan talloze documenten en informatie over de man. Op die manier wilde Ibra de werkwijze van dit soort mensen blootleggen en anderen waarschuwen.

Drie keer uitleggen

De student kreeg hierbij zelfs de inloggegevens van de bankrekening van een van de slachtoffers. Toen hij van de eerste schrik was bekomen belde Ibra eerst met ING, om de rekening waar hij dankzij de phisher toegang tot had gekregen te laten blokkeren. Iemand bij de alarmlijn van de bank wist niet direct wat de bedoeling was. "Ik moest het drie keer vertellen voordat ze het begrepen, ze wisten niet wat ze er mee moesten", vertelt Ibra aan Omroep Brabant.

Uiteindelijk werd de rekening waar Ibra zich toegang tot heeft verschaft geblokkeerd. Maar Ibra heeft een hele lijst met rekeningnummers van de phisher ontfutseld. Het lijkt alsof de ING Alarmlijn meer ingericht is op slachtoffers van phishing dan op de daders, denkt Ibra: "Ze vroegen er helemaal niet naar en nadat die ene bankrekening geblokkeerd was werd het gesprek afgerond."

ING laat aan Omroep Brabant weten niet op de zaak in te kunnen gaan. Wel zegt de bank dat iemand die inlogt op de rekening van een ander, zelf ook strafbaar is. Wat zijn bedoelingen ook zijn.

Politie belt niet terug

Als Ibra de politie belt, ontstaat er wat verwarring over wie de zaak af moet handelen. Is dat de wijkagent of iemand van het cyberteam? Dat team werkt kennelijk niet op zondag, maar Ibra zou teruggebeld worden. Dat is nu, bijna twee weken na de melding nog niet gebeurd. En dat terwijl de student al die tijd contact houdt met de phisher, om hem mogelijk samen met de politie in een val te laten lopen.

De politie laat aan Omroep Brabant weten dat de zaak is overgedragen aan de 'digitale wijkagent' van Tilburg. Deze zou binnenkort contact met Ibra op moeten nemen. Het contact met de phisher is inmiddels verbroken, hij werd ongeduldig. Het is dus maar de vraag of het nu nog lukt om zijn werkelijke identiteit te achterhalen.

Ibra is niet de eche naam van de Tilburgse student. Zijn naam is wel bekend bij de redactie.

