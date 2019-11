West-Brabant krijgt steeds meer duurzame energie door samenwerking 16 gemeenten

Waarom zelf het wiel uitvinden als ze dat bij de buren al hebben gedaan? Onder dat mom trekken beleidsmakers uit West-Brabant vrijdag en zaterdag op 'energiesafari'.

Bergen op Zon

Eerste stop van de safari is vrijdagochtend de gemeentewerf in Bergen op Zoom, waar op de daken van de loodsen bijna 700 zonnepanelen liggen. Inwoners van de Scheldestad kunnen een aandeel in deze energieopwekking nemen en delen in de opbrengst. Dit 'Bergen op Zon' heeft veel weg van ZonneWIJde in Breda, met bijna 7000 panelen, met dat verschil dat de collectoren in Bergen op Zoom ook echt op gemeentegrond liggen.

In de kantine wordt de Bergse aanpak nader uitgelegd aan raadsleden en ambtenaren, die zo nu en dan een krabbel op papier zetten. "Wat er in al die zestien gemeente gebeurt, wordt samengebracht en ondersteund zodat wij het met elkaar verder kunnen brengen", licht Bos toe. Daarna reist het gezelschap door naar de afvalverbrander Suez in Roosendaal, dat de restwarmte levert aan kassen in de omgeving.

Kleur van het hek

De deelnemers aan de milieusafari zijn allemaal beleidsmakers, behalve Sonja Boersma uit Lage Zwaluwe. En ze legt vrijwel direct de vinger op de zere plek van alle plannen voor meer duurzaamheid. "Ik maak mij zorgen over de afwezigheid van 'de gewone inwoners' bij deze bijeenkomsten over een Regionale Energie Strategie. Zo bestaat de kans dat de burger pas aan het einde de keuze krijgt welke kleur het hek krijgt, of welke kant de molen op draait."

"Er is wel draagvlak voor milieumaatregelen, mits de burger daar inspraak in heeft. Dus dat hij ook zelf mee kan denken wat goed voor ons is en hoe wij dit willen oplossen", aldus Sonja. Maar ze erkent dat het niet storm loopt met inwoners van West-Brabant die willen meedenken met de energietransitie. Het is misschien ook wel een draak van een term. Maar de energierekening gaat hoe dan ook veranderen en die valt straks gewoon op de deurmat.