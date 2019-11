Sinterklaas en zijn pieten aangekomen in Eindhoven, één aanhouding tijdens intocht [LIVEBLOG]

De Sint is aangekomen in Eindhoven. (Foto: Arno van der Linden/ SQ Vision)

EINDHOVEN -

Sinterklaas en zijn zwarte pieten zijn veilig aangekomen in Eindhoven. De intocht is rustig verlopen. De politie meldt dat één persoon is aangehouden. Ook bij de demonstratie voor het behoud van Zwarte Piet, in Woensel, gaat het er gemoedelijk aan toe. In dit liveblog volgt Omroep Brabant de intocht van Sinterklaas in Eindhoven.