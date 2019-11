'Het is hier fantastisch gegaan', burgemeester Jorritsma kijkt terug op 'kindvriendelijke intocht'

De intocht van Sinterklaas in Eindhoven is goed verlopen. Burgemeester John Jorritsma kijkt tevreden terug op een intocht waarbij eigenlijk geen problemen waren. "Het is hier fantastisch gegaan", zegt Jorritsma. In totaal werden zaterdag twee mensen aangehouden.

"Het was een bijzondere intocht. We hielden met alle scenario's rekening, maar er was nauwelijks sprake van problemen", vertelt Jorritsma. Er waren voor vandaag drie demonstraties aangevraagd. Vorig jaar liep het uit de hand toen voor- en tegenstanders van Zwarte Piet elkaar opzochten, dus was er veel politie op de been. Dit jaar ging uiteindelijk slechts een demonstratie door, die van pro-Zwarte Piet in Woensel. Ook die verliep rustig.

'Late afmelding KOPZ is bizar'

Een van de demonstraties die niet doorging was van Kick Out Zwarte Piet (KOZP). Zij besloten vrijdagavond dat het niet meer nodig was om te demonstreren, omdat Eindhoven volgend jaar geen zwarte pieten meer inzet. "Ja, bizar. Dat hadden ze ook ruim een week eerder kunnen zeggen", vindt de burgemeester. Hij liet begin november al weten dat Eindhoven volgend jaar alleen maar roetveegpieten mee laat lopen.

Het gebeurt volgens hem vaker dat mensen een vergunning krijgen om te demonstreren, maar uiteindelijk niet komen opdraven. "Dat kost de samenleving geld. Het kost inzet uit onze eigen organisatie, van de politie en andere diensten. Dat gebeurt, helaas maar waar." Hoeveel geld het de gemeenschap kost kon hij niet zeggen. "Ik heb geen getallen in beeld."

Kindvriendelijke intocht

Er waren dan minder demonstranten dan gedacht, het aantal blije kinderen was ook dit jaar weer groot. En dat maakt de burgemeester een tevreden mens. "Het was een hele kindvriendelijke intocht. Als burgervader moet ik zorgen dat dit een feest is voor de kinderen en dat dit op een ordelijke manier kan plaatsvinden. Ik denk dat we hier vandaag hebben gezorgd voor een hele nette intocht. Laten we hopen dat dit een voorbode is voor volgende jaren."

De burgemeester was er trouwens dit jaar zelf niet bij om de Sint te ontvangen. Locoburgemeester Marcel Oosterveer had dit jaar de eer. "Ik ben pas net een paar uur terug uit Zuid-Afrika waar ik was voor een mondiale burgemeestersbijeenkomst", legt Jorritsma uit. "Maar ik heb alle dagen permanent contact gehad over de intocht."

Gebiedsverbod

Uiteindelijk verliep de hele intocht zo goed als vlekkeloos. Twee personen werden aangehouden, omdat ze de instructies van de politie niet hebben opgevolgd. Daarnaast moesten zestien mensen die zich vorig jaar hadden misdragen tijdens de demonstraties in Eindhoven, zich melden bij de politie. "Twee hebben zich niet gemeld. Die krijgen een vervolg bij justitie", zegt Jorritsma.